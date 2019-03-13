Рубилово бабла: Эксперты о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч

Автоэксперты выступили в эфире НСН с резкой критикой штрафа на превышение скорости на дороге на 10 км/ч.

Штраф за превышение скорости на 10 км/ч может быть введен через полтора года. С таким заявлением выступил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. В настоящее время водители получают штраф только тогда, когда превышают установленный скоростной режим на 20 и более км в час.

О вероятной отмене этого нештрафуемого порога превышения скорости в декабре прошлого года сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Он пояснил, что многие автомобилисты превышают скорость на 20 км/ч, поскольку наказания за это нарушение не существует. При этом Ликсутов добавил, что этот порог нужно пересмотреть с учетом того, что от него напрямую зависит количество погибших в ДТП.

Похоже, что Правила дорожного движения сейчас под особым вниманием, потому что сообщения об ужесточение наказаний за их нарушения озвучиваются едва ли не каждую неделю.

Однакоуверил, что такие меры приведут к увеличению аварийности на дорогах. По его словам, в некоторых населенных пунктах никто не живет, и непонятно, зачем там снижать скорость, при том что постоянные перепады скоростного режима изматывают водителей.

«Москва — населенный пункт, и деревня Педрищево — тоже населенный пункт. В деревне Педрищево никто не живет, но, тем не менее, формально это населенный пункт, и по нему проходит федеральная трасса. Сейчас все проезжают эту деревную Педрищево со скоростью 75 км/ч. Это напряжно, но терпимо. Завтра надо будет тормозить до 65 км/ч. Если посмотреть, например, на дорогу М7 можно увидеть, что таких населенных пунктов там десятки. Конечно, еще в части из них живут люди, но в большей части, когда проезжаешь по трассе, не горит ночью ни одного окна», — возмутился автоэксперт.

Шкуматов уверен, что введение штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч будет способствовать только тому, что владельцы частных камер смогут больше зарабатывать.

«Понятно, что это получится сбор денег. До тех пор пока не будет введена либо градация населенных пунктов, либо какие-то более или менее ровные скоростные режимы на загородных трассах, особенно которые проходят через такие Богом забытые населенные пункты, это в итоге превратится в большое рубилово бабла… Поэтому мне кажется, что все инициативы направлены не на безопасность, а на увеличение длины яхт владельцев организаций с камерами фиксации нарушений», — рассказал Шкуматов.

Согласен с координатором «Синих ведерок» и. В эфиреон также заявил, что штрафы за подобные нарушения никак не будут способствовать безопасности на дорогах, а помогут некоторым разжиться.

«Пусть дороги приведут в порядок, пусть уберут ограничивающие скорость знаки на федеральных трассах, это кормушки самые натуральные. Пусть сначала прекратят делать из организации дорожного движения коммерцию и бизнес, как это есть сейчас, а потом уже говорить о 20 км/ч — это не самая острая проблема», — возмутился депутат.

Добавим, на введение в действующее законодательство штрафа за превышение скорости на 10 км/ч с 2015 года настаивают в МВД. Минтранс поддержал это предложение, отметив, что россиян нужно штрафовать на 500 руб. за такое превышение скорости.