Рожают по традиции. Демограф о больших семьях в Сибири и на Кавказе

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В эфире НСН Юрий Крупнов рассказал, с чем связаны высокие показатели рождаемости в Туве, Горном Алтае и Чечне из прогноза Минтруда РФ.

К 2020 году в Туве, Горном Алтае и Чеченской Республике будут самые высокие показатели рождаемости в стране. Коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину), по расчетам Минтруда РФ, в Туве составит 3,4, в Чечне — 2,92, в Горном Алтае — 2,9, в НАО — 2,52 и Бурятии — 2,28. В целом по стране к 2020 году суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,65 с нынешних 1,62, пишут «Известия».



В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отметил, что в Сибири и на Кавказе семья с тремя и более детьми считается нормой, в отличие от крупных мегаполисов.

«Текущая ситуация однозначно ведет к тому, что чем крупнее город, тем меньше коэффициент рождаемости. Чем более традиционен регион, тем рождаемость выше. Там больше работает традиционное создание. Люди меньше заморачиваются по поводу трудностей, связанных с рождением детей. В 2020 году так примерно и будет, это было очевидно. Но это - очень временное явление. При сохранении всех социально-экономических, культурных тенденций в стране будет снижаться рождаемость и там. Она и так недостаточно высокая, а в итоге будет еще снижаться, и нивелироваться разница с крупными городами. Тренд на переезд в крупные города, к сожалению, остается устойчивым», - пояснил эксперт.

Если многодетные семьи будут получать поддержку от государства, то тренд удастся переломить, считает демограф. «Нам нужен третий тип сознания – нео традиционное. Чтобы большая семья с тремя-пятью рассматривалась как норма, образец современной перспективной семьи, но не по тому, что это по инерции так принято, а потому что это реально поддерживается государством», - отметил собеседник НСН.

Отметим, что к регионам с низким коэффициентом рождаемости в ведомстве отнесли Москву — 1,52, Томскую область — 1,54 и Смоленскую — 1,56. А наименьший показатель к 2020-му году прогнозируют в Ленинградской области — 1,37.

Ранее в Росстате спрогнозировали увеличение численности населения России до 157 млн человек через 18 лет. В эфире НСН руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов заявил, что прогноз Росстата не имеет ничего общего с реальностью.