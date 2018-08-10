Рожают по традиции. Демограф о больших семьях в Сибири и на Кавказе

К 2020 году в Туве, Горном Алтае и Чеченской Республике будут самые высокие показатели рождаемости в стране. Коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину), по расчетам Минтруда РФ, в Туве составит 3,4, в Чечне — 2,92, в Горном Алтае — 2,9, в НАО — 2,52 и Бурятии — 2,28. В целом по стране к 2020 году суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,65 с нынешних 1,62, пишут «Известия».
В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отметил, что в Сибири и на Кавказе семья с тремя и более детьми считается нормой, в отличие от крупных мегаполисов.
Если многодетные семьи будут получать поддержку от государства, то тренд удастся переломить, считает демограф. «Нам нужен третий тип сознания – нео традиционное. Чтобы большая семья с тремя-пятью рассматривалась как норма, образец современной перспективной семьи, но не по тому, что это по инерции так принято, а потому что это реально поддерживается государством», - отметил собеседник НСН.
Отметим, что к регионам с низким коэффициентом рождаемости в ведомстве отнесли Москву — 1,52, Томскую область — 1,54 и Смоленскую — 1,56. А наименьший показатель к 2020-му году прогнозируют в Ленинградской области — 1,37.
Ранее в Росстате спрогнозировали увеличение численности населения России до 157 млн человек через 18 лет. В эфире НСН руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов заявил, что прогноз Росстата не имеет ничего общего с реальностью.