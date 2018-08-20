Роуминг канет в Лету. «Большая четвёрка» раскрыла, когда отменит доплаты

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев

Уже 20 августа один из операторов приступит к отмене внутринационального роуминга для абонентов.

Сотовые операторы рассказали, когда приступят к процедуре отмены роуминга внутри страны. Процедура должна завершиться к осени 2018 года. «Вымпелком» планирует начать отмену уже с понедельника, 20 августа. МТС собирается приступить к процедуре с 30 августа, «Мегафон» - с 1 сентября, а Tele 2 уже проделает соответствующую работу до 31 августа, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что отмена роуминга внутри России в будущем может быть прописана на законодательном уровне. Так, в июне 2017 года такой проект был внесён на рассмотрение в Госдуму. В июле 2018 года он был поддержан в первом чтении и отправлен на подготовку ко второму чтению, сообщает Ura.ru .

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН предположил, что для абонентов мало что изменится с отменой роуминга по России.

«Я думаю, что мобильные операторы готовы к отмене роуминга, потому что они предложили свой вариант действий для ФАС. Но формально для пользователей практически ничего не меняется, то есть на словах отмена произойдёт, но по факту во время поездок в другие регионы вы не будете платить за звонки на телефоны сверх обычного, на звонки в том регионе, где вы пребываете, но межгород как оплачивали, так и будете оплачивать. По сравнению с тем, что есть сейчас, мало что меняется», - пояснил эксперт.

В свою очередь,в эфире подчеркнул, что за пределы домашнего региона выезжают только 20% пользователей. В связи с этим он призвал продумать, как не навредить абонентам.

«Чтобы правильно работать в этом направлении, нужно смотреть на всё в совокупности. Нужно понимать, что сотовые операторы — это не те компании, которые будут все выпадающие расходы платить из собственного кармана. Если на сегодняшний момент в среднем по России связь обходится в 300 рублей на человека в месяц, не хотелось бы, чтобы эта цифра существенно увеличилась. Поэтому, мне кажется, что нужно соблюсти все пропорции, которые не навредили бы, в конечном счёте, абоненту», - сказал Кусков.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заверил, что отмена внутринационального роуминга не повлечёт за собой рост тарифов. По его словам, сейчас между сотовыми операторами существует договорённость, которая не даст ухудшить положение абонентов после вступления в силу изменений.