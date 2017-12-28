Эксперт: Абоненты не заметят отмены роуминга в 2018 году

Эльдар Муртазин в эфире НСН заявил, что операторы готовы к отмене роуминга.

Внутрисетевой роуминг в России может быть отменён в первой половине 2018 года. Об этом 28 декабря рассказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров по итогам встречи с главой ФАС Игорем Артемьевым, сообщает ТАСС.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, что отмена внутрисетевого роуминга мало скажется на абонентах (слушайте аудио).

«Я думаю, что [мобильные операторы готовы], потому что они предложили свой вариант действий для ФАС. Но формально для пользователей практически ничего не меняется, то есть на словах отмена произойдёт, но по факту во время поездок в другие регионы вы не будете платить за звонки на телефоны сверх обычного, на звонки в том регионе, где вы пребываете, но межгород как оплачивали, так и будете оплачивать. По сравнению с тем, что есть сейчас, мало что меняется», - уверен Муртазин.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что отмена внутринационального роуминга не вызовет роста тарифов на сотовую связь, так как между операторами есть договорённость между сотовыми операторами, которая не позволяет ухудшить положение потребителей после отмены роуминга. В настоящий момент проходит корректировка тарифов, сообщает Ura.ru .