ФСБ рассказала о том, как Арашуков воровал газ у «Газпрома»

Служба экономической безопасности ФСБ РФ раскрыла схему хищения газа советником гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз» Раулем Арашуковым.

По данным ФСБ, вместе с сообщниками он организовал поставку газа фиктивным абонентам и отражал его в отчетности как потерянный, сообщает РБК. Далее «Газпрому» передавался отчет о потерях и говорилось о невозможности взыскать долг по газу с абонентов, пишет «Русская планета».

Объем «потерь» составил 27,5 млрд рублей. Украденный газ члены преступной группировки продавали юридическим и физическим лицам, а также поставляли на собственные объекты, отмечает Ura.ru.

Рауль Арашуков был задержан по делу от хищении газа у «Газпром межрегионгаз» 30 января 2019 года.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что дело Рауля Арашукова связано с чистками в Дагестане.