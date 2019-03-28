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Общество

Российский космонавт напомнил, что Быковский был легендой

28 Марта 2019 в 17:54
Российский космонавт напомнил, что Быковский был легендой
Герой России Михаил Корниенко в эфире НСН рассказал о том, что скорбит в связи с уходом из жизни космонавта Быковского. 

27 марта умер участник первого набора космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Свой первый космический полет он совершил в качестве командира корабля «Восток-5» в июне 1963 года. Его полет длительностью пять суток проходил совместно с полетом корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой. За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого полета, пятому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза.

Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН выразил сожаление по поводу кончины легендарного космонавта.

Терешкова назвала Быковского «космическим братом»
«Очень печальная новость, к сожалению. Большим человеком был. Открыл всем нам дорогу в космос, мы периодически виделись, на 12 апреля, на праздниках корпоративных, например, на день рождения Юрия Гагарина он все время приходил. Но очень близко мы не были знакомы, тем не менее очень-очень жаль, что такие люди уходят», - заявил он.

Быковский трижды совершал в космические полеты. Суммарное время его пребывания в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут. Прощание с космонавтом состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка.

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