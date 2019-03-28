Российский космонавт напомнил, что Быковский был легендой

27 марта умер участник первого набора космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский. Свой первый космический полет он совершил в качестве командира корабля «Восток-5» в июне 1963 года. Его полет длительностью пять суток проходил совместно с полетом корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой. За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого полета, пятому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза.
Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН выразил сожаление по поводу кончины легендарного космонавта.
Быковский трижды совершал в космические полеты. Суммарное время его пребывания в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут. Прощание с космонавтом состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка.