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Терешкова назвала Быковского «космическим братом»

27 Марта 2019 в 23:48
Терешкова назвала Быковского «космическим братом»

Депутат Государственной Думы, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова назвала космонавта Валерия Быковского своим «космическим братом», передает RT.

Ранее сообщалось, что сегодня на 85-м году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Фёдорович Быковский.

Быковский трижды совершал в космические полеты. Суммарное время его пребывания в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

Прощание с Валерием Быковским состоится 29 марта в полдень в Доме космонавтов Звездного городка. Похороны состоятся в подмосковной деревне Леониха. 

Фото: trud.ru

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