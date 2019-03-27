Терешкова назвала Быковского «космическим братом»

Депутат Государственной Думы, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова назвала космонавта Валерия Быковского своим «космическим братом», передает RT.

Ранее сообщалось, что сегодня на 85-м году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Фёдорович Быковский.

Быковский трижды совершал в космические полеты. Суммарное время его пребывания в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

Прощание с Валерием Быковским состоится 29 марта в полдень в Доме космонавтов Звездного городка. Похороны состоятся в подмосковной деревне Леониха.

Фото: trud.ru