Российский фармрынок спасут витамины

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Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» в беседе с НСН рассказала, почему не стоит ждать критического падения фармацевтического рынка.

Рост российского фармацевтического рынка сократился за последние пять лет в шесть раз. По данным аналитической компании DSM Group, в прошлом году его объем достиг 1,7 трлн руб. Согласно расчетам, рост к прошлому году составил всего 1,8%. Такой низкий показатель аналитики связывают с падением доходов населения, заморозкой бюджетов на госзакупки лекарств и регулированием цен на жизненно необходимые препараты.

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина в беседе с НСН подтвердила, что не стоит ожидать значительного роста фармацевтического рынка в ближайшее время:

«Цены на жизненно важные препараты у нас регулируются с 2010 года. С одной стороны, это безусловно влияет, а с другой делает доступными цены для населения, у которого падают доходы. Поэтому говорить, что стагнация произошла, наверное, правильно и DSM Group апеллирует аналитическими данными. Поэтому не соглашаться и спорить с ними, наверное, будет неблагодарным занятием. Потому что, действительно, данные говорят о том, что рынок застопорился на определенном показателе. Но здесь также следует отметить, что от лекарственных препаратов, даже при падающих доходах, отказываются в последнюю очередь. Те люди, которые хроники, и которые понимают, что качество жизни обеспечивается только благодаря приему этих лекарственных препаратов, от них не отказываются. А люди, у которых вновь выявлено заболевание, они еще не знают, как на них могут подействовать лекарственные препараты. Иногда в целях экономии они вообще не прибегают к лечению или делают это не на постоянной основе, прерывают курсы по материальным причинам. Поэтому, конечно, к сожалению, приходится прогнозировать, что в ближайшее время, наверное, значительного роста рынок не покажет», — сообщила Неволина.

Эксперт также сообщила, что теоретически может произойти и дальнейшее падение рынка, но предположила, что избежать этого можно за счет большого спроса на витамины:

«Лекарства это одно. Но иногда то, что мы не получаем из питания тоже должно быть в рационе: витамины, какие-то биологически активные добавки, микроэлементы. Это тоже, в общем, фармацевтический рынок. И если будет спрос расти, а во всем мире он растет, на эту продукцию, это тоже может привести к более стабильным показателям, но, во всяком случае, хотя бы не покажет падение», — пояснила она.

Ранее первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева рассказала НСН, почему Россия не готова к онлайн торговле лекарствами и к каким последствиям может привести ее начало.