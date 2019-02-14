Россиян припугнули Майданом из-за придирок к чиновникам

Экс-советник управления президента России по внутренней политике в эфире НСН заявил, что попытки скомпрометировать чиновников до добра не доведут.

В Кремле прокомментировали видео с выпивающими в частном самолете экс-министрами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в неформальном отдыхе российских чиновников нет ничего плохого, если они ничего не нарушают. Недавно в Интернете появилось видео, на котором бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев и бывшая пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова поют песни, отдыхая в салоне самолета. По словам Дмитрия Пескова, выяснением обстоятельств публикации записи Кремль заниматься не намерен.

Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН заявил, что чиновники имеют право на культурный отдых с алкоголем.

«Я не нашел в этом видео никакого компромата, люди культурно выпивают. Они не пьяные, они не в ужасном состоянии. Вполне могут попеть песни, как и все мы. Кто-то думает, что чиновники и правительство – это роботы и сверхчеловеки? Абсолютно нормальные люди. Если кто-то хотел кого-то скомпрометировать, то здесь ничего не получилось. У нас сейчас повышенный интерес к чиновникам, это носит искусственный характер. То какие-то высказывания пытаются препарировать, то видео выкладывают. Честно говоря, очень плохие признаки. Майдан на Украине начинался точно с такого же. С провоцирования ненависти и к чиновникам со стороны народа. А закончился тем, что мы сейчас наблюдаем там», - пригрозил политолог.

Ранее глава совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов в эфире НСН объяснил реакцию Кремля на скандальное видео пьянки российских чиновников. «В феномене все этих видео в интернете, хайповых вещей дело не в том, кому это выгодно, а в том какая на них реакция. Нашим уважаемым государственным служащим я бы порекомендовал вести себя более консервативно», — отметил политолог.