Политолог: Пьянки чиновников в самолетах раздражают народ в темных очках

Глава совета Экспертного института социальных исследований прокомментировал НСН видео неформальной встречи Ткачева, Дворковича и Тимаковой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не усмотрел ничего предосудительного в видеозаписи, на которой в неформальной обстановке запечатлены бывшие министр сельского хозяйства Александр Ткачев, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. Чиновники в частном самолете выпивают, приплясывают и поют. Как заявил Песков, «нет ничего зазорного» в таком поведении бывших высокопоставленных сотрудников кабинета министров, главное «не нарушать никаких правил». Песков также добавил, что администрация президента не будет заниматься выяснением, как это видео попало в сеть.

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН объяснил реакцию Кремля на скандальное видео пьянки российских чиновников.

«Нашим уважаемым государственным служащим я бы порекомендовал вести себя более консервативно. В феномене все этих видео в интернете, хайповых вещей дело не в том, кому это выгодно, а в том какая на них реакция. Можно сказать, что именно на этот факт в своем ответе обратил внимание Дмитрий Песков», — рассказал политолог.

По его словам, видео, которое было распространено и то внимание, которое к нему привлекают, безусловно, идет на вред доверию к государству, госслужбе и чиновникам. Глеб Кузнецов уверен, что в современных реалиях повседневной жизни обычных россиян, просмотр таких увеселительных мероприятий госслужащих только раздражает.

«Могу сказать, что когда в стране все хорошо, такие видео вызывают только милую улыбку. Все могут погулять, быть в хорошем настроении, петь песни, хороший алкоголь и все будет прекрасно. Но сейчас, по меткому выражению Валерия Федорова [глава ВЦИОМ — прим. НСН], нация надела темные очки, все воспринимается пессимистично, излишний оптимизм начальства — раздражает. Людям кажется, что они живут плохо, дела в стране идут плохо. В этой ситуации, конечно, радостные, упитанные лица так называемых слуг народа на видео значительным количеством аудитории воспринимается как оскорбление», — заявил собеседник НСН.

Напомним, недавно в интернете появилось видео, на котором Ткачев, Дворкович, Тимакова, а также экс-глава протокола премьер-министра Марина Ентальцева развлекаются в частном самолете. Они пьют спиртные напитки и исполняют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». При этом Ткачев провозглашает тост «за аграрное лобби». По видеозаписи видно, что все участники находятся в нетрезвом состоянии.