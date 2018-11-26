Ректор МАРХИ раскритиковал «черный-черный дом» в Котельниках

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Эксперт в эфире НСН отметил, что в других странах такой цвет домов часто встречается.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря в оценке кирпичной «сталинки» в подмосковных Котельниках, которую во время ремонта покрасили в чёрный цвет. Одни посчитали, что здание красят белые окна и предложили добавить металлическую крышу и натуральные деревянные формы вокруг. Другие же убеждены, что теперь дому не хватает контрастных цветов и благоустройства территории вокруг.

Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский в эфире НСН такой цвет дома не оценил.

«В других странах это не так редко. У нас это непривычно. Я бы не поддержал решение делать абсолютно черные дома из пятиэтажек. Это некомфортно, прежде всего, с психологической точки зрения. Если бы было десять домов разных цветов или если бы был общий художественный замысел, то тогда было бы другое дело. Один черный дом меня очень удивляет», - отметил архитектор.

По словам Дмитрия Швидковского, летом сооружение может как притягивать тепло из-за цвета, так и, наоборот, отбрасывать лучи.

«Трудно сказать, какая там краска. Может, наоборот, отбрасывающая лучи», - предположил в эфире НСН Швидковский.

Напомним, в 2017 году жители Басманного района самостоятельно покрасили свой дом в чёрный цвет. Интересно, что до революции там находился приют для престарелых женщин. Во время ремонта его покрасили в жёлтый цвет, но это не понравилось жителям, поэтому они самостоятельно купили краску и превратили дом в местную достопримечательность.