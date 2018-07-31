Ректор МАРХИ: Россиянам полезно жить в деревянных домах

Дмитрий Швидковский в эфире НСН прокомментировал предложение Дмитрия Медведева по развитию деревянного домостроения в Москве.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли совместно с АО «ДОМ.РФ» до 3 сентября подготовить предложения по реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в ряде регионов. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.

При этом Минстрою, Минэкономразвития и Минфину поручено проработать вопрос об установлении приоритета при предоставлении субсидий из федерального бюджета для объектов капитального строительства, возводимых с использованием деревянных конструкций. Отчет о результатах работы должен быть готов к 3 октября.

Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский заявил НСН о генетической предрасположенности россиян к деревянному жилью.

«В нашей стране деревянное домостроение было главным направлением на протяжении тысячи лет, это наша национальная идентичность. Деревянное строительство возможно на всей нашей территории, но оно предпочтительнее там, где больше самого дерева, например, на юге России дерева уже не так много. У нас есть ряд традиционных деревянных домов в Сибири, на Дальнем Востоке. Само наследие деревянного зодчества у нас самое богатое в мире. В нем сохраняются черты народного искусства, уходящие вглубь веков», - сообщил он.

Собеседник НСН отметил безопасность и огнестойкость современных деревянных строений.

«Дерево вроде бы пугает, потому что оно пожароопасное. Но современные деревянные конструкции с необходимой пропиткой совершенно не опасны. Они выдерживают огонь лучше, чем стальные балки, это факт инженерных исследований. Это так называемая клееная древесина с пропиткой. Экологически по сравнению с кирпичом и панелями дерево несравненно более полезно для жизни и здоровья человека. Это материал, поддающийся современной обработке, он склонен к модульному конструктору, пригоден для возведения самых разных строений», - добавил он.