Россия - жирная душа. Роспотребнадзор заставит россиян худеть

Роспотребнадзор решил принудительно заставлять россиян сбрасывать вес. Диетологи от этой инициативе в шоке.

Японский опыт в борьбе с ожирением готов перенять Роспотребнадзор. Как заявила глава ведомства Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости, в Японии граждане в возрасте от 40 до 75 лет обязаны ежегодно проходить замер талии. Максимальная окружность талии у мужчин определена в 90 см, у женщин – 80. Из сообщения агентства не ясно, представляет ли глава Роспотребнадзора причины ускоренного распространения ожирения в России.

Ответ на этот вопрос вполне очевиден: население в массе своей просто не может себе позволить правильное питание, которое помогло бы избежать проблем с избыточным весом. Об этом, в частности, заявляла в эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

«Конечно, очень узкая потребительская корзина и отсутствие средств, чтобы купить полезные, здоровые продукты с целью поддержания жизнеспособности и профилактики проблеме себе и своим близким. Люди вынуждены, исходя из собственных средств небольших, отдавать предпочтение недорогим продуктам. Соответственно, они будут иметь низкую пищевую ценность. Преимущественно это будут продукты рафинированные, с преобладанием сахара и жира в составе. Употребляя такие продукты на регулярной основе, любой человек, даже не сильно предрасположенный, получит патологические процессы: набор избыточной массы тела, ишемическую болезнь, сахарный диабет второго типа»

Сегодня же стало известно, что за пять лет, с 2012 по 2017 годы, численность россиян, находящихся за чертой бедности, выросла почти на 4 миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, по словам которой, на 2017 год уровень бедности составил 19,3 млн человек, или 13,2%. Данных за 2018 год пока нет, - сказала она.

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2024 году снизить уровень бедности вдвое. Для этого, как следует из слов диетолога, сказанных в эфире НСН, людей необходимо обеспечить здоровой и качественной едой, без суррогатов и наполнителей, а главное – доступной. Человек должен иметь возможность ежедневно кормить себя и свою семью не макарошками с хлебом и картошкой в праздник, а полноценной здоровой пищей. Тогда ему и пузо измерять не придется.

Всеволод Нерознак



