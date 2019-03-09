Райкин об Этуше: Он повысил мою самооценку

Константин Райкин в интрвью НСН признался, что боялся своего преподавателя Владимира Этуша.

Владимир Этуш, народный артист СССР, скончался сегодня, 9 марта, на 97-м году жизни, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра имени Вахтангова. Возможной причиной смерти артиста могли стать проблемы с сердцем, считает его дочь Раиса.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что прощание с Владимиром Этушем состоится в театре во вторник, 12 марта. Церемония начнется в зале основной сцены в 10:00, а затем актер будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

Художественный руководитель «Сатирикона», народный артист РФ Константин Райкин в беседе с НСН рассказал, какую роль Владимир Этуш сыграл в его жизни и профессиональном становлении.

«Помимо того, что я, как и миллионы людей, знал как большого артиста по киноролям и работам в театре, поскольку он всегда служил в одном театре – театре имени Вахтангова, для меня он, прежде всего, мой учитель. Лично для это самая важная его роль. Владимир Абрамович преподавал мне в Театральном училище им. Б.В.Щукина, которое я заканчивал, и он вел два моих дипломных спектакля», - рассказал артист.

Константин Райкин отметил, что отношения с Этушем-преподавателем складывались сложно.

«Он был очень строгим педагогом, которого многие чтили и боялись. Да, и я боялся. Но в результате, у нас сложились с ним очень хорошие творческие взаимоотношения. Владимир Абрамович очень повлиял на мою самооценку, очень ее, не специально, повысив. Мне тогда это было необходимо, потому что я был страшный самоед и очень мучился из-за этого. Лично для меня он очень много сделал, может быть, сам того не зная и не ожидая», - признался народный артист.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года.Он служил в труппе Театра имени Е.Б. Вахтангова с 1945 года, будучи приглашен туда сразу после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина.

Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Цирк зажигает огни», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «31 июня», «Старая, старая сказка», «Миссия в Кабуле», «Тень», «Не будите спящую собаку», «Парк советского периода», «Три мушкетера» и другим, ставшим классикой мирового культурного наследия.

Владимир Этуш был полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», театральных премий, наград и званий, в том числе за вклад в развитие отечественной культуры.

Ранее актер театра и кино Валентин Гафт сказал НСН слова соболезнования в связи со смертью коллеги Владимира Этуша.