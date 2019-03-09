Гафт: «Этуш - последний из мощных артистов великого театра»

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Актер театра и кино Валентин Гафт сказал НСН слова соболезнования в связи со смертью коллеги Владимира Этуша.

Владимир Этуш, народный артист СССР, скончался сегодня, 9 марта, на 97-м году жизни, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра имени Вахтангова.

Возможной причиной смерти артиста могли стать проблемы с сердцем, считает его дочь Раиса.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что прощание с Владимиром Этушем состоится в театре. Уточняются дата и время церемонии.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт в беседе с НСН назвал актера человеком необыкновенной судьбы.

«Этуш - человек необыкновенной судьбы, прошедший войну, раненый там и пришедший после в театр. Он завоевал такую любовь зрителей, что можно позавидовать. Он прожил жизнь как великолепный, любимый народом артист. Конечно, жалко, когда уходят такие люди», - сказал Гафт.

Актер поделился личными впечатлениями от работы и общения с Владимиром Этушем.

«Был замечательным педагогом, замечательным собеседником не только, когда с ним играешь, но и в жизни. Жаль очень. Это был последний из мощных артистов этого великого театра имени Вахтангова», - заявил Валентин Гафт.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года.Он служил в труппе Театра имени Е.Б. Вахтангова с 1945 года, будучи приглашен туда сразу после окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина.

Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Цирк зажигает огни», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «31 июня», «Старая, старая сказка», «Миссия в Кабуле», «Тень», «Не будите спящую собаку», «Парк советского периода», «Три мушкетера» и другим, ставшим классикой мирового культурного наследия.

Владимир Этуш был полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», театральных премий, наград и званий, в том числе за вклад в развитие отечественной культуры.