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Раввин поддержал слова польского премьера о сравнении Гитлера и Хмельницкого

13 Февраля 2018 в 20:02
Раввин поддержал слова польского премьера о сравнении Гитлера и Хмельницкого
Зиновий Коган в эфире НСН назвал причину погромов против евреев во время восстания Богдана Хмельницкого.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой и сопутствующие ему преследования евреев «первым холокостом».

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России Зиновий Коган в эфире НСН поддержал точку зрения польского премьера.

«И действия поляков, и действия украинских казаков сопровождались, конечно, трагедиями для евреев. Были и погромы. Это давно известно. В еврейской литературе много писалось о погромах против еврейских местечек. С одной стороны поляки и служившие им евреи собирали налоги с украинцев, поэтому казаки, конечно, вымещали свое зло на евреях. Так что в этой ситуации премьер-министр прав», - заявил НСН раввин.

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В своем выступлении польский премьер-министр отметил, что преследованием евреев Польша никогда не занималась, наоборот, давала различные привилегии и создавала хорошие условия жизни.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и заявления о причастности польского народа к Холокосту.

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