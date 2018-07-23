Pussy Riot обжалуют «бутафорское» решение суда по иску нижегородской колонии

Измайловский суд Москвы обязал издание «Собеседник» опровергнуть часть высказываний из статьи «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?», сообщает «Медиазона». В материале говорится об условиях и оплате труда заключённых в нижегородской колонии № 2. Колония, выступавшая истцом, имела претензии к утверждению о контрактах между ней и компанией «Авангард-спецодежда» на поставку медицинских халатов по заниженным ценам, а также к фразе бывшей заключённой, участницы Pussy Riot Марии Алёхиной об условиях труда. Напомним, Алёхина рассказала изданию о том, что рабочий день в колонии длится не менее 12 часов, при этом девушки получают за свой труд по 200-300 рублей.
Участница панк-группы Pussy Riot, соосновательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» Мария Алёхина в эфире НСН назвала решение суда прицельным ударом по ней. Она рассказала о тех доказательствах, которые были предоставлены в ходе заседания стороной защиты.
«Решение было вынесено сегодня. Иск колонии судья удовлетворил частично. Суть в том, что издание “Собеседник” просят опровергнуть именно мою цитату. Слышать это было и смешно, и грустно, потому что это именно мои слова, касающиеся непосредственно того, что я видела. Не только я, но и все девушки (бывшие заключённые — прим. НСН), которые приезжали в суд свидетельствовать. Похоже на такой прицельный удар по мне. Самое главное, что мы представили непосредственно квитки с зарплатами осуждённых, мы привезли в Москву из разных городов шесть осуждённых, которые находились в этой колонии, и которые собственно получали эти копеечные зарплаты и работали по 12, а то и больше часов. Они свидетельствовали в суде о том, через что они прошли. И судья выносит такое решение», — поделилась Алёхина.
Необоснованным назвала в эфире НСН решение суда и другая участница судебного заседания, Ольга Шалина, отбывавшая срок в той же колонии, что и Алёхина.
«Решение суда написано на ……. [кое-как]. Абсолютно бутафорское стандартное решение. Лишь бы как бы отказать. Абсолютно не основано ни на каких фактах, рассмотренных на заседании», — заявила Шалина.
Однако Алёхина намерена подать апелляцию на решение суда, а в случае необходимости довести дело до ЕСПЧ.
«Разумеется, решение суда мы будем обжаловать, если в апелляционной инстанции оно подтвердится, будем обжаловать в ЕСПЧ. В свете событий с той же ярославской колонией, я думаю, ни у кого уже нет никаких иллюзий относительно этого современного ГУЛАГа. Но это не повод сдаваться, мы будем в дальнейших инстанциях это обжаловать», — заключила участница панк-группы Pussy Riot.
Добавим, что редакция издания «Собеседник» также намерена обжаловать решение суда. Напомним, суд обязал СМИ выпустить опровержение статьи, а также выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.