Pussy Riot обжалуют «бутафорское» решение суда по иску нижегородской колонии

ФОТО: Мария Алёхина // Facebook

Мария Алёхина и Ольга Шалина заявили НСН, что вердикт суда по поводу статьи про труд заключённых, по их мнению, не обоснован.

Измайловский суд Москвы обязал издание «Собеседник» опровергнуть часть высказываний из статьи «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?», сообщает «Медиазона». В материале говорится об условиях и оплате труда заключённых в нижегородской колонии № 2. Колония, выступавшая истцом, имела претензии к утверждению о контрактах между ней и компанией «Авангард-спецодежда» на поставку медицинских халатов по заниженным ценам, а также к фразе бывшей заключённой, участницы Pussy Riot Марии Алёхиной об условиях труда. Напомним, Алёхина рассказала изданию о том, что рабочий день в колонии длится не менее 12 часов, при этом девушки получают за свой труд по 200-300 рублей.

Участница панк-группы Pussy Riot, соосновательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» Мария Алёхина в эфире НСН назвала решение суда прицельным ударом по ней. Она рассказала о тех доказательствах, которые были предоставлены в ходе заседания стороной защиты.

«Решение было вынесено сегодня. Иск колонии судья удовлетворил частично. Суть в том, что издание “Собеседник” просят опровергнуть именно мою цитату. Слышать это было и смешно, и грустно, потому что это именно мои слова, касающиеся непосредственно того, что я видела. Не только я, но и все девушки (), которые приезжали в суд свидетельствовать. Похоже на такой прицельный удар по мне. Самое главное, что мы представили непосредственно квитки с зарплатами осуждённых, мы привезли в Москву из разных городов шесть осуждённых, которые находились в этой колонии, и которые собственно получали эти копеечные зарплаты и работали по 12, а то и больше часов. Они свидетельствовали в суде о том, через что они прошли. И судья выносит такое решение», — поделилась Алёхина.





Необоснованным назвала в эфире НСН решение суда и другая участница судебного заседания, Ольга Шалина, отбывавшая срок в той же колонии, что и Алёхина.



«Решение суда написано на ……. [кое-как]. Абсолютно бутафорское стандартное решение. Лишь бы как бы отказать. Абсолютно не основано ни на каких фактах, рассмотренных на заседании», — заявила Шалина.

Однако Алёхина намерена подать апелляцию на решение суда, а в случае необходимости довести дело до ЕСПЧ.

«Разумеется, решение суда мы будем обжаловать, если в апелляционной инстанции оно подтвердится, будем обжаловать в ЕСПЧ. В свете событий с той же ярославской колонией, я думаю, ни у кого уже нет никаких иллюзий относительно этого современного ГУЛАГа. Но это не повод сдаваться, мы будем в дальнейших инстанциях это обжаловать», — заключила участница панк-группы Pussy Riot.

Добавим, что редакция издания «Собеседник» также намерена обжаловать решение суда. Напомним, суд обязал СМИ выпустить опровержение статьи, а также выплатить штраф в размере трёх тысяч рублей.