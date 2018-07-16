Адвокат «Агоры» предсказал 15 суток для Pussy Riot за выход на поле

ФОТО: Активистка Pussy Riot на поле ЧМ-2018 // Adam Davy / EMPICS Sport / Scanpix / LETA

Юрист правозащитной организации «Агора» заявил НСН, что сможет подробно рассказать о деле активистов не раньше, чем через 15 суток.

В Хамовническом районном суде города Москвы в ближайшее время начнётся разбирательство дела об инциденте на финальном матче ЧМ-2018. Об этом НСН сообщил юрист правозащитной организации «Агора» Николай Васильев, защищающий главных фигурантов дела. Напомним, ими стали активисты группы Pussy Riot, выбежавшие на футбольное поле во время игры. Косвенно адвокат дал понять, что его подзащитным грозит не менее 15 суток ареста.

«Нужно уже ехать в Хамовнический суд, туда повезут задержанных. Там уже будет рассмотрение дела. Все новости будут там. К сожалению, сейчас мне некогда. Через 15 суток [можно перезвонить]», — ответил юрист на вопрос НСН, когда можно получить более подробную информацию.

Напомним, ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в эфире НСН рассказал, что наказание за акцию могут понести не только её зачинщики, но и оргкомитет чемпионата. По его словам, санкции в отношении России, как организатора мундиаля, может применить FIFA, так как выход посторонних людей на поле во время матча свидетельствует о слабых мерах безопасности во время мероприятия.



