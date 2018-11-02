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Общество

Правозащитница назвала Оксану Пушкину иностранным агентом

2 Ноября 2018 в 15:01
Правозащитница назвала Оксану Пушкину иностранным агентом
Руководитель общественного центра защиты традиционных семейных ценностей на пресс-конференции НСН раскритиковала инициативы некоторых депутатов госдумы.

В «Национальной Службе Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Год безнаказанности: К чему привела декриминализация домашнего насилия?». Участники пресс-конференции предоставят актуальную статистику по фактам домашнего насилия за период текущего года, расскажут как не стать жертвой подобных происшествий, а также предложат необходимые для решения проблемы меры.

Руководитель общественного центра защиты традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова заявила, что под благовидным предлогом законотворцы часто используют другие цели.

«Существует порядка 60 тысяч случаев насилия. Кому нужна спекуляция на цифрах? Убивай кого хочешь. Мы декриминализировали 116 статью, то есть побои, не принесшие вреда здоровья. Пощечина, подзатыльник, шлепок – это мерзко, но это низкая культура отношений, не более того. В Госдуме есть иностранные агенты. Под видом насилия в семье может идти речь о дискриминации сексуальных меньшинств. Иностранными агентами пора признавать не только организации, но и депутатов, которые идут на такие инициативы, в частности, Оксану Пушкину", - завила она.

Ранее на пресс-конференции НСН директор Центра «Насилию.нет» Анна Ривина заявила, что государство не защищает своих граждан.

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