Психолог: Штамп в паспорте создает иллюзию защищенности

Fotolia / Marco Tiberio

Специалист по семейной психологии прокомментировала в эфире НСН, почему половина россиян не хочет уравнивать браком и длительное сожительство.

Большинство россиян (56%) отказывается уравнивать официальный брак и долговременное сожительство. Обратного мнения придерживаются 37% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Для большинства людей, в особенности для женщин, официальный брак имеет лишь психологически важное значение заявила в эфире НСН практикующий семейный психолог Светлана Бояринова.

«Я всегда говорю: «Если нет разницы, то почему бы не поставить штамп?» Этот шаг играет психологическую роль: человек решает, что он готов создать семью, что это надолго, и он может заявить об этом при свидетелях. Это внутреннее решение и серьезный шаг. Гражданский брак связан с сомнениями и страхом потерять свободу: в любой момент можно собрать чемоданы и уйти. Но это только психология, потому что штамп в паспорте сейчас не защищает женщину от одиночества, не гарантирует, что мужчина будет заниматься с ребенком и в случае чего будет платить алименты. Регистрация брака дает возможность пойти в суд и попытаться отстоять часть совместно нажитого имущества. Не факт, что она его получит — супруг может записать его на маму, сестру или других родственников», — отметила специалист.

Официальный брак, по словам психологи, дает хотя бы иллюзию защищенности.

«У нас много одиноких людей, они готовы согласиться на что угодно. Распадаются любые браки, и официальные, и гражданские просто потому, что люди не проходят через кризисы в отношениях. Очень многие браки распадаются в течение трех лет. Если у людей в этот момент рождаются дети, они еще на какое-то время остаются вместе пока дети не подрастут. Но большинство мужчин по статистике изначально против браков. Те, кто придерживается домостроевских порядков, все меньше и меньше. Ну и есть процент женщин, которые тоже не хотят связывать себя браком», — добавила Бояринова.

Напомним, что на прошлой неделе член Совета Федерации Антон Беляков внес в Госдуму проект закона, предлагающего приравнять пять лет сожительства к официальному браку. Этот срок может быть сокращён до двух лет в случае, если у пары есть общий ребёнок. Документ вводил в Семейный кодекс новое понятие «фактические брачные отношения». По мнению авторов инициативы, в случае приравнивания гражданского барака к официальному, пара будет юридически защищена в случае, например, раздела совместно нажитого имущества при расставании. Госдума не приняла законопроект в первом чтении.