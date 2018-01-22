Барановская: Сожительство давно пора узаконить



В эфире НСН экс-гражданская жена Аршавина поддержала идею приравнять к официальному браку союз проживающих совместно в течение пяти лет.



Сенатор Антон Беляков выступил с инициативой приравнять сожительство в течение пяти лет к официальному браку. Необходимый срок может быть сокращён до двух лет случае, если у пары появляется ребёнок, отмечается в законопроекте, предложенном членом Совета Федерации.



Телеведущая Юлия Барановская в эфире НСН поддержала эту инициативу – бывший гражданский муж, футболист Андрей Аршавин оставил ее и троих общих детей после нескольких лет сожительства.

«Мы с Александром Андреевичем Добровинским (адвокат Барановской – прим. НСН) говорили об этом еще два года назад. Я считаю, что это очень нужно. Я сама в определенный момент своей жизни очень сильно пострадала от того, что мой брак был не зарегистрирован и длился он на протяжении 11 лет. В итоге все совместно нажитое имущество осталось моему бывшему – даже супругом его не назовешь – сожителю. Женщина, родив несколько детей в незарегистрированных отношениях, после развода может остаться ни с чем и ее дети тоже. Если квартира была куплена в отношениях и оформлена на супруга, то дети отправятся жить на улицу после того, как родители разошлись, если папа не совсем порядочный. А как показывает практика, порядочных после развода остается очень мало. Поэтому когда все заведено в рамки закона, расходиться гораздо легче», - считает Барановская.

По данным Росстата, за последние пять лет сократилось число женщин, которые хотят официально оформить брак. А с 2015 по 2017 год почти в 40 процентах случаев отношения не были зарегистрированы в ЗАГСе.