Психолог: Самосуд над школьником в Приморье устроили от отчаяния

Эксперт рассказала НСН, что родители не доверяют официальном органам власти в деле разрешения конфликтов между детьми.

В городе Большой Камень Приморского края родители нескольких пятиклассников прилюдно окунули 12-летнего ребёнка головой в унитаз за то, что он издевался над их детьми, а одну из своих одноклассниц он ударил в живот, что привело к травме селезёнки.

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН объяснила эту ситуацию тем, что у родителей на сегодняшний день отсутствует доверие к учебным заведениям и есть опасения, что подобные ситуации могут остаться неразрешёнными, а руководство школы просто закроет на это глаза.

«Это напоминает самосуд. А он возникает, когда к официальным органам мало доверия, есть сомнение, что справедливость будет восстановлена. Скорее всего, те, кто устраивал эту акцию, не были отморозками, они хотели разрешить эту ситуацию, опасаясь, что она больше нигде не всплывёт. В таких историях должна быть какая-то гласность. Как только ситуация выходит на свет, выясняется, что всё не так однозначно, и это резко снижает градус агрессии. Особенно это касается, конечно, детей, потому что они склонны решать такие ситуации оперативно. Но и родители иногда тоже, к сожалению, действуют оперативно. Поэтому, очень важно, чтобы школа также оперативно на это реагировала, а не сидела в ужасе, наблюдая, что внутри школы происходит», - отмечает Панфилова.

Эксперт подчеркнула, чтобы избегать подобных конфликтов, необходимо активно привлекать к решению и сотрудников школы, и родителей, а если конфликт заходит слишком далеко, обращаться к школьным медиаторам.«Нужно искать способы оперативного реагирования именно в школе на эту ситуацию. Как только ученики по отношению друг к другу проявляют агрессию, информацию нужно сразу выводить для всей школы, обсуждать это. Может быть, должны быть внутренние комитеты, которые каким-то образом выработают общественное мнение по отношению к этой ситуации. Если ситуация слишком серьёзная, тогда, соответственно, нужно привлекать родителей, родительский комитет, чтобы ни дети, ни родители не оставались с ней один на один. Для решения подобных вопросов очень хорошо подходит медиативное разрешение споров. Мне кажется, это очень хороший инструмент тогда, когда школа с родителями не может найти общий язык, или ситуация зашла слишком далеко. Нужно привлекать какую-то третью сторону. Это переговорщики между конфликтующими сторонами. Они выслушивают обе стороны, вычленяют предмет спора и пытаются найти компромиссное решение, которое бы всех устроило»,- заявила психолог.

Сообщается, что во время экзекуции пятиклассник получил телесные повреждения. В настоящее время прокуратура осуществляет проверку образовательного учреждения, в том числе в части организации профилактической работы с учениками.