Психолог: Российские женщины не готовы признавать мужчину главой семьи

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Светлана Бояринова объяснила НСН, почему большинство российских семей предпочитают равноправие в отношениях.

Большинство россиян выступает за равноправие в семье. К таким выводам пришли эксперты ВЦИОМ, проведя опрос общественного мнения среди населения в возрасте от 18 лет. По его итогам, 82% респондентов заявили, что решения в семье должны приниматься совместно, за главенство мужчины высказались 16% опрошенных, и только 1% поддержал матриархальную модель.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН порадовалась таким показателям. Она объяснила, с чем связан низкий процент граждан, готовых признать мужчину главой семьи.

«Сейчас в нашей культуре осталось очень мало женщин, которые добровольно готовы полностью признать лидера в мужчине. На это повлияли наша история, войны, семейные сценарии. Почти не осталось ситуаций, когда женщина может довериться мужчине. Доверие сегодня — это скорее опасность, страх насилия и прочего. Поэтому действительно важно, чтобы люди чувствовали друг друга, слушали, чтобы учитывались их желания, и тогда у них будет ощущение, что их ценят, любят, и в семье всё будет гармонично», — заметила Бояринова.





Она добавила, что понятие «равноправие» в нашей стране трактуется по-разному, и от этого во многом зависит выбор модели семьи.

«Интересно, конечно, кого опрашивали больше — женщин или мужчин. Но как показало моё исследование и практика, немногие люди чётко понимают, что такое равноправие в семье. Многие понимают это, как историю про то, что решения принимаются совместно, когда мужчина и женщина в равной степени берут на себя ответственность — финансовую, за детей, чётко распределены обязанности, каждый вносит свой вклад. То есть равноправие по всем фронтам. А многие люди понимают это, как то, что люди всё обсуждают, обо всём советуются, учитываются желания двоих. Это, по сути, тоже грань равноправия, и она действительно важна в браке», — рассказала психолог.

В ходе опроса ВЦИОМ 72% респондентов ответили, что в их семьях решения принимаются совместно, отмечает «Газета.ру». При этом ещё в 2009 году число тех, кто применяет правила равноправия в семье, было в два раза меньше — 34%. Материальную ответственность за жизнь пары у 61% несут оба супруга, в 2% семей — женщины, а в 36% — мужчины. Управление семейным бюджетом осуществляется совместно у 59% опрошенных, в 27% семей — женщинами, и в 12% — мужчинами.