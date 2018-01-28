Психолог раскритиковал обязательное тестирование на совместимость перед свадьбой

РИА Новости

Писатель-психолог Павел Раков в эфире НСН объяснил, чем плоха инициатива депутатов о психологическом тестировании пар на совместимость.

Обязательный тест на психологическую совместимость перед свадьбой не снизит число разводом в стране, потому что многие после него вовсе откажутся идти в ЗАГС. Такое мнение высказал в эфире НСН психолог-писатель Павел Раков, проанализировав инициативу, выдвинутую депутатом Заксобрания Ленобласти.

«С моей стороны звучит категорическое «нет». Нельзя перекладывать ответственность ни на кого за свою личную жизнь. В данном случае, идет переложение ответственности на некую психологическую совместимость или эксперта, который вынесет такое решение. Задача основная научить людей общаться с любым партнером». – заявил собеседник агентства.

Он посоветовал не забывать о том, что человек в процессе жизни меняется: кто-то деградирует, кто-то наоборот развивается, у одних возникает переходный период, у других - гормональные сбои. То есть ситуация является нестабильной и меняется в зависимости от возраста и предпочтений.

«Тест на психологическую совместимость, составленный в 2018 году, через два года может быть уже неактуален. И что он (депутат – прим. НСН) предлагает людям? Расходиться? А что делать тем, которые по тесту не подходят, но любят друг друга? Как известно, противоположности притягиваются, то есть люди, которые по характеру очень разные, чаще всего влюбляются друг в друга. Они долго притираются друг к другу, но и любят сильнее. То есть в процессе этого однополярного развития идет развитие настоящей духовной любви и умения прощать», - считает специалист.

Раков отметил, что тест на совместимость может быть полезен тем людям, которые всю свою жизнь подчиняют логике. Таких, согласно статистике, всего 25%. Для остальных 75% тест на совместимость, по мнению психолога, принесет только вред.

«Депутат меряет по себе, потому что не специалист», - заключил Павел Раков.

В пятницу, 26 января, депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил на рассмотрение в Минздрав инициативу, которая предполагает обязательное психологическое тестирование вступающих в брак пар на совместимость. По мнению парламентария, при необходимости специалисты могут посоветовать парам, как сгладить острые углы в отношениях или направить на «длительные консультации в районных центрах психологической помощи населению», пишет RT.

По статистике, в России распадается больше половины семей. В 2017-м году развелись 829 пар из 1 тысячи, заключивших брак.