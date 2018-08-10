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Общество

Психолог рассказал о важности исследования причин депрессии

10 Августа 2018 в 17:30
Психолог рассказал о важности исследования причин депрессии
ФОТО: flickr.com
Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, сколько времени займет полное исследование причин и развития депрессии.

Нейробиологи из Массачусетского технологического института выявили область мозга, которая может отвечать за развитие депрессии и тревожности. Исследование было опубликовано в журнале Neuron.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал о важности открытия для медицины.

«Открытия в этой области очень важны. Есть еще ряд не менее существенных биологических теорий. Они рассматривают вопросы связи депрессии с дофаминами и так далее. В любом случае надо радоваться, что обнаружено еще одно звено в этой области. Если эти данные подтвердятся, то мы сможем начинать следующие шаги», — рассказал эксперт.

В РАН рассказали, как бороться с недосыпом

Психолог объяснил, что теперь ученые могут приступить к исследованиям происхождения изменений в человеческом мозге, которые приводят к депрессии. По его словам, важно также понять каким образом начинается депрессия, врожденное ли это заболевание или приобретенное и в какой момент включается такая работа мозга. Ениколопов отметил, что эти исследования могут занять много времени.

 «Это очень длительный процесс. За много лет я очень много раз слышал, что вот-вот будет открыто на генетическом уровне происхождение рака, а потом оказывается что раки разные, что у них разные механизмы. Поэтому и здесь все будет долго происходить», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее американские ученые установили, что хронический недосып приводит к падению внимания в пять раз и вдвое увеличивает время реакции. Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в эфире НСН рассказал, как бороться с недосыпом.
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