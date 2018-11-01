Психолог рассказал, как противостоять манипуляциям мошенников

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Психолог Михаил Хорс поделился с НСН набором психологических приёмов, которыми пользуются манипуляторы, а также дал советы, как не попасть в лапы мошенников.

Исследовать психологические аспекты мошенничества и использовать результаты для повышения финансовой грамотности отдельных слоев населения предлагает Центробанк России. Это лишь одна из мер противодействия мошенничеству на финансовом рынке, закреплённая в концепции регулятора, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ.

О том, какими уловками и человеческими чертами характера пользуются мошенники, в эфире НСН рассказал клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс. Основными жертвами финансовых махинаций, по его словам, становятся люди с хорошим воспитанием, которые имеют идеализированные представления о современном мире.

«Мошенники пользуются тем, что у многих людей есть ошибочные представления о реальности. На самом деле мошенники и манипуляторы гораздо лучше знакомы с жизнью, чем их жертвы. У жертв идеалистичные представления о мире: все люди должны быть вежливыми, благородными, должны заботиться друг о друге. Если нас с детства растят в такой концепции мира, настраивают на такое поведение, в итоге у человека складывается идеализированное представление о жизни. А такая концепция всегда привлекает мошенников, они часто прикидываются служителями добрых идей», — рассказал Хорс.

Попасть на крючок к мошеннику порой можно, просто ответив на ни к чему не обязывающий вопрос, или постеснявшись отказать в пустяковой помощи, добавил психолог.

«Другая концепция, которой пользуются мошенники: нехорошо отказывать в помощи. Они зачастую просят о какой-то помощи, а людям неудобно им отказать. И это неумение говорить “нет” воспитывается опять-таки с детства. Ещё одна ошибка жертв: обязанность отвечать на вопрос. Многие люди живут в концепции, что, если меня о чём-то спросили, то я обязан ответить. Все мошенники задают вопросы в надежде на то, что человек включится в это и начнёт отвечать. А наша психика так устроена, что главный тот, кто задаёт вопрос», — заметил собеседник НСН.

Тем не менее, противостоять таким тонким уловкам можно. Для этого, поделился Хорс, достаточно перехватить инициативу.

«Есть хорошая техника — отвечать вопросом на вопрос. Вас спрашивает продавец какой-нибудь финансовой пирамиды: “А чего бы вы хотели в жизни? Вы хотели бы отдыхать на Гавайях?”. Тут важно ответить вопросом: “А с какой целью вы интересуетесь? Почему решили, что я открою вам свой внутренний мир?”. Это умение, хоть нам с детства говорят, что это неправильно, некрасиво, бережёт от очень многих неприятностей. Потому что многие манипуляторы, получив вместо ответа встречный вопрос, начинают теряться. Ещё у них развита техника обобщения: “Все люди знают, что…”, и поехали. Например, “Все, кто купил этот финансовый продукт, получили результат”. Это обман, и сбить мошенника можно просто вопросом: “А вы точно у всех спросили? Дайте точную статистику», — посоветовал Хорс.

Отметим, что причиной распространения финансовых махинаций в России ЦБ РФ называет специфическую ментальность населения страны, а также низкий уровень финансовой грамотности. Также отмечается, что на ситуацию влияют недостаток нормативного правового регулирования, недостоверность информации для принятия решений и недостаточный информационный обмен, а также сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов и, наконец, сложность выявления и пресечения преступлений на рынке некредитных финансовых организаций.