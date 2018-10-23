Инфантилизм и звездность. Психолог дал оценку поведению Кокорина и Мамаева

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Спортивный психолог Вадим Гущин в беседе с НСН согласился с отцом Мамаева в том, что у футболистов «не было детства».

Отец и агент полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева Константин Мамаев в эфире НТВ объяснил поведение своего сына. По его мнению, строгий режим, к которому юные футболисты приучаются в 5-6-летнем возрасте, сыграл злую шутку. По мнению Мамаева-старшего, у ребят не было детства, и «они просто не успевают взрослеть».

Однако,в интервьючасть вины за произошедшее с футболистами возложил на семьи Кокорина и Мамаева.

«Я согласен с главной мыслью: наши спортсмены не успевают взрослеть. Спорт позволяет консервировать это состояние, сохранять детскость, инфантильность. Жизнь спортсмена подчинена четкому плану, он знает, когда у него игра и тренировка, его кормят, поят, одевают. Ответственности в принятии решений у спортсменов почти нет. А это очень важно. Все делается по указке тренера, но именно так построен весь спорт, особенно детский», - пояснил специалист.

Известно, что Павел Мамаев и Александр Кокорин дружат с детства, и уголовные эпизоды случились как раз, когда футболисты отмечали десятилетие дружбы. Но Константин Мамаев в интервью заявил, что против общения Павла с Александром.

«Западный спорт мягче, потому что ребенок чаще находится в семье, уделяет внимание образованию. Наши юные спортсмены большую часть времени проводят вне дома, и что называется, отрываются на выходных. Кокорин и Мамаев остались детьми. Все спортсмены прошли через такой период, но не все ведут себя именно так. Значит, есть еще какой-то момент, кроме социально-психологического. И это фактор папа не упомянул», - заявил в беседе сспортивный психолог Вадим Гущин.

Пару дней назад, когда суд оставил Кокорина и Мамаева за решеткой, мать Александра - Светлана Кокорина призналась , что арест ее сыновей, в том числе и младшего Кирилла, стала настоящей «катастрофой». Она предложила устроить общественную порку, порицание игроков, и заявила, что готова встать в этот момент рядом с сыновьями, но только, чтобы их выпустили из СИЗО.

«С детства этих игроков воспитывали как звезд. И эта звездность, большее право на другое поведение было у футболистов с ранних лет. И в совокупности с инфантилизмом и вылилось в уголовные эпизоды. Снимать личную ответственность не нужно. Действительно великие звезды, олимпийские чемпионы ведут себя по-иному. А этих мальчиков воспитывали как звезд. Они ими стали, но звезды имеют тенденцию падать », - резюмировал

Дело футболистов, которые избили двух чиновников и водителя, ведут 18 следователей. До 8 декабря Мамаев и Кокорин будут находиться в СИЗО. Суд отказал игрокам в возможности тренироваться, несмотря на просьбы адвокатов. Они акцентировали внимание, что футбол для Александра и Павла – единственный источник дохода, а штрафы за прогулы тренировок весьма существенны.

Однако пока ни «Зенит», ни «Краснодар» не сообщали о применении в отношении игроков санкций. Таким образом, за девять дней в СИЗО спортсмены заработали 10,54 миллиона рублей.