Психиатр усомнился в возможности лечения депрессии электрической стимуляцией мозга

Врач-психиатр объяснил НСН, что лечение депрессивных состояний воздействием на обнаженный мозг может повлечь за собой серьезные осложнения.

Техника прямой электрической стимуляции области мозга, находящейся над глазами, позволяет мгновенно избавиться от депрессии, пишет издание Current Biology со ссылкой на исследование ученых. Так, специалисты провели эксперимент на 25 пациентах, страдающих от эпилепсии. Все участники исследования ожидали операции в госпитале. К их мозгу подключили провода с целью обнаружить источник приступов. В результате эксперимента при воздействии на латеральную орбитофронтальную кору несколько пациентов заявили об улучшении настроения. В настоящий момент ученые пытаются выяснить, каким образом можно продлить эффект от стимуляции и как использовать открытие для лечения пациентов с депрессией без введения электродов в мозг.

Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского Лев Пережогин в эфире НСН отказался принимать результат исследования в качестве реального лечения.

«Скажу, что я не исключаю такой возможности, но, как правило, традиционно принято считать, что суборбитальная область мозга за аффективные состояния не ответственна, за это ответственна лимбическая система. Поэтому не могу сказать ни за ни против. Уж больно техника мудреная. Если каждую депрессию лечить прямой стимуляцией обнаженного мозга, это будет исключительно дорого и опасно по осложнениям. Может быть, этот метод и работает, но я не очень себе представляю ее широкое клиническое применения. Ведь депрессия у нас есть у 30% населения. Получается их всех необходимо положить в нейрохирургию? Не знаю насколько это справедливо», — усомнился психиатр.

По его словам, результат исследования ученых является косвенным от работы с эпилептическими приступами.

«Я готов в это верить как в случайную находку, но не как в способ лечения. Тут очень сложно отличить. Дело в том, депрессия очень часто ассоциирована с эпилепсией и другими тяжелыми состояниями. Поэтому, когда пациенту с эпилепсией становится лучше, то депрессия идет на убыль сама собой, а не в результате воздействия на определенные области мозга», — рассказал Пережогин.

Психиатр добавил, что ученые, наткнувшиеся на случайный эффект просто пытаются его развивать.

«Скорее всего, это исследование находится на самой первой стадии, то есть далеко они еще не продвинулись. У них просто есть случайная находка, они пытаются ее объяснить и немножко спекулируют на эту тему», — заключил собеседник агентства.

Напомним, ранее ученые из университетского колледжа Лондона назвали диету для борьбы с депрессией. Они заявили, что наиболее эффективна в этом средиземноморская диета. Специалисты утверждают, что увеличение количества овощей и фруктов в рационе снижает риск депрессии на 33 процента. Кроме того, снижение потребления тяжелых продуктов, таких как мясо, насыщенные жиры и сахар, уменьшает чувство подавленности и угнетенности на 24 процента, передает РИА Новости.