Производители назвали минимальную цену настоящего коньяка

Роскачество работает над совершенствованием контроля за ГОСТом при изготовлении коньяка в целях борьбы с фальсификатом. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель ведомства Максим Протасов. Согласно текущим правилам, коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет. Однако, по словам Протасова, данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала.
Председатель Союза производителей коньяка Ирина Бушина в эфире НСН поддержала инициативу Роскачества.
«Мы согласны с оценкой Роскачества в части доли фальсифицированного коньяка в нижнем ценовом сегменте. Купить за 371 рубль настоящий коньяк практически нереально. Доля фальсификатов в этой ценовой группе стремится к 100%. При этом в сегменте выше 500 рублей доля фальсификатов минимальна. Это наглядно подтверждает необходимость индексации минимальных цен на коньяк до уровня 500 рублей», - рассказала Бушина.
«В настоящее время методика изотопного анализа, которую планируется применять для выявления происхождения коньяка, пока несовершенна. Она требует доработки в сотрудничестве с представителями Всемирной организации винограда и вина (OIV), где изотопные исследования ведутся уже много лет», - заявила Бушина.
Напомним, ранее Союзконьяк поддержал инициативу Министерства сельского хозяйства повысить минимальную цену коньяка до 500 рублей за 0,5 литра.