Производители назвали минимальную цену настоящего коньяка

Союзконьяк поддержал инициативу Роскачества ужесточить контроль за соблюдением ГОСТа при производстве коньяка.

Роскачество работает над совершенствованием контроля за ГОСТом при изготовлении коньяка в целях борьбы с фальсификатом. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель ведомства Максим Протасов. Согласно текущим правилам, коньяк должен быть произведен с помощью перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет. Однако, по словам Протасова, данный ГОСТ не имеет точного метода определения природы виноматериала.

Председатель Союза производителей коньяка Ирина Бушина в эфире НСН поддержала инициативу Роскачества.

«Мы согласны с оценкой Роскачества в части доли фальсифицированного коньяка в нижнем ценовом сегменте. Купить за 371 рубль настоящий коньяк практически нереально. Доля фальсификатов в этой ценовой группе стремится к 100%. При этом в сегменте выше 500 рублей доля фальсификатов минимальна. Это наглядно подтверждает необходимость индексации минимальных цен на коньяк до уровня 500 рублей», - рассказала Бушина.

Глава Союза производителей коньяка отметила, что добросовестные производители полностью поддерживают меры государства, направленные на развитие цивилизованного рынка. Однако, необходима правильная методика анализа, заметила она.

«В настоящее время методика изотопного анализа, которую планируется применять для выявления происхождения коньяка, пока несовершенна. Она требует доработки в сотрудничестве с представителями Всемирной организации винограда и вина (OIV), где изотопные исследования ведутся уже много лет», - заявила Бушина.

Напомним, ранее Союзконьяк поддержал инициативу Министерства сельского хозяйства повысить минимальную цену коньяка до 500 рублей за 0,5 литра.