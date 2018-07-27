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Общество

Профсоюз таксистов раскритиковал чёрные списки водителей

27 Июля 2018 в 13:21
Профсоюз таксистов раскритиковал чёрные списки водителей
ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Глава Профсоюза московских таксистов в эфире НСН предположил, что чёрные списки таксистов приведут к злоупотреблениям со стороны пассажиров.

В России могут появиться черные списки таксистов. Подумать над подобной инициативой предложил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев. По его словам, в такие списки можно вносить водителей, на которых неоднократно поступали жалобы от пассажиров из-за агрессии и рукоприкладства. Шибаев также посчитал необходимым в обязательном порядке устанавливать видеорегистраторы в салоне такси, чтобы выяснить, кто виноват, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН рассказал, что создание «чёрных списков» может привести к злоупотреблениям со стороны пассажиров.

«Каждый будет по поводу и без повода на водителей делать донос. Я вам даю стопроцентную гарантию. То, что человек предложил такую систему, пускай бы он покатался на машине и хоть раз попробовал применить рукоприкладство», - отметил глава профсоюза.

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По словам Вячеслава Смирнова, зачастую конфликтные ситуации между водителями и пассажирами решаются на месте, без привлечения третьих лиц.

«Конфликты – это частные случаи. Всё это могут урегулировать водитель и сами пассажиры, в зависимости от знания или незнания стоимости поездки. Может, они между собой уже давно дерутся. Тем более, здесь вы не угадаете, где чаще такие конфликты происходят: какие-то частные извозчики или водители, которые работают на Uber или Яндекс. Это может быть любой человек», - заключил в эфире НСН Смирнов.

В предложении парламентария говорится, что в будущем водители, которые попадут в «чёрный список», больше не смогут перевозить пассажиров, сообщает Газета.ру.

Ранее стало известно, что московским таксистам могут запретить передавать заказы, если они работают более восьми часов. Система мониторинга будет разрабатываться вместе с диспетчерскими службами.
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