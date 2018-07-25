Профсоюз таксистов: С переработками водителей бороться бесполезно!

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Глава профсоюза заявил НСН, что изменить ситуацию со сверхурочными заказами можно только повышением цен на услуги.

В Москве намерены запретить водителям такси брать заказы после восьми часов времени, проведённого за рулём. Для этого планируется разработать подход совместно с диспетчерскими службами, который позволит ограничить передачу заказа таксисту, нарушающему режим труда и отдыха. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

Глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН усомнился в том, что эта инициатива реализуема.

«Я не знаю, как они это будут контролировать. Если это будут делать через сервис такси, от сервиса люди сразу побегут. Будут искать другой, который не отдаёт информацию, которую не будет видно [о том, какой водитель перерабатывает]. По-моему, это бред. Потому что, пока водитель не заработает деньги, чтобы прокормить семью и оплатить аренду машины, ничего у них не получится», — заверил Смирнов.

Единственный способ снизить аварийность на дорогах, связанную с переработками водителей — повысить цены на поездки, чтобы у таксистов не было нужны в сверхурочных часах работы, заявил собеседник НСН.

«Аварийность происходит в большинстве случаев о того, что водитель не отдыхает. Не отдыхает потому, что не зарабатывает деньги. Я не знаю, сколько нужно людям объяснять, что цены на поездки в Москве нужно поднимать. Если они не поднимут цены, они ничего не добьются, они будут просто возить кота в мешке кругом», — заключил Смирнов.

Добавим, по словам заместителя руководителя департамента транспорта столицы, власти намерены добиться единой договорённости между всеми диспетчерами такси, чтобы водитель не мог переключиться по истечении 8 часов на другой агрегатор и продолжить работу.