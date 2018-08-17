Профсоюз полиции: В деле с заброшенным отделением полиции крайним сделают участкового

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Глава Московского профсоюза полиции в эфире НСН рассказал, что разбираться в этом деле будет ФСБ.

«Кубометры» документов, среди которых паспорта, загранпаспорта, уголовные и административные дела, были обнаружены в Москве в заброшенном здании. Также там оказались личные дела сотрудников тогда ещё милиции, просроченные сухпайки. Фотографии с находкой на своей странице в Instagram разместила блогер Лана Сатор, которая ведёт блог о заброшенных объектах в России.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН предположил, что вопросы могут возникнуть к местному участковому.

«Тут интересен такой момент, что есть же участковый на этих территориях. Он был обязан это здание зафиксировать и сообщить руководству, что стоит пустующее здание, и те обязаны были принять меры. То есть тут халатность со всех сторон. Участковый обязан делать обходы жилых и нежилых помещений, у него паспорт на участок должен быть, он про это здание должен был знать», - отметил собеседник НСН.

По словам Михаила Пашкина, разбираться в ситуации предстоит ФСБ.

«Я так понимаю, это была миграционная служба, раньше они были отделены от МВД, их только недавно присоединили. Когда они переходили, они, видимо, это здание не передали. Виноваты здесь те, кто отвечал за это хозяйство, и те, кто не принял. Тут надо разбираться. Может быть, миграционная служба отправила бумагу про имущество, а в ГУВД Москвы это дело не восприняли и забыли. Тут надо разбираться вместе с ФСБ, как там что проходило», - подытожил в эфире НСН Пашкин.

В своём блоге Лана Сатор больше всего удивилась тому факту, что в заброшенном здании до сих пор не поселились бомжи.

Напомним, в Федеральная миграционная служба и Госнаркоконтроль прекратили самостоятельное существование в 2016 году. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Федеральные ведомства были переданы в ведение министерства внутренних дел России, сообщает Ura.ru .