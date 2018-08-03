Профсоюз полиции: Деньги за переработку на ЧМ-2018 до регионов не дошли

В эфире НСН Михаил Пашкин сравнил размер выплат за сверхурочные часы работы полицейских в Москве и субъектах РФ во время мундиаля.

В Волгограде сотрудники полиции пожаловались на низкие выплаты за переработку во время Чемпионата мира по футболу-2018. В паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» участники рассказали, что сумма компенсаций за сверхурочные смены составила менее пяти тысяч рублей.



Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН отметил, что сотрудники, работавшие в Москве во время мундиаля, выплаты получат в полном объеме, однако в регионах ситуация гораздо сложнее (слушайте аудио).

«В Москве все более-менее нормально. Всего 6 тысяч прикомандированных было. Сейчас решается вопрос о выделении денег сотрудникам за переработку. Как нам сказали, 50 тысяч рублей в среднем на численность людей, которые работали. Каждый получит в зависимости от работы. Работал на 10 тысяч [рублей]– значит 10 тысяч получишь. Если 80 тысяч переработки – значит, 80 тысяч получишь. Всем будут перечислять на карточки. Не то, что начальнику будут давать деньги, а он распределять. На всех составили табели, подали эти табели в главк, а тот уже в мэрию. То есть, здесь помогла муниципальная власть. А то, что в регионах творится – я всегда говорю, что советской власти там нет. Там что хотят, то и делают. И денег там нет, и власть там коррупционная. Один Дагестан чего стоит, где треть бюджетных денег уходило налево. И так во многих регионах», - отметил собеседник НСН.

Напомним, Россия принимала ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. Москву за этот месяц посетили 4,5 миллиона болельщиков и туристов, из них более 2 миллионов – иностранцы, пишут «Дни.ру». Болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов по новому контракту будет получать три миллиона евро в год, сообщает «Русская планета».