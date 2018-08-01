Эксперт не поверил в перераспределение средств на ремонт аэродромов в регионах

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза в эфире НСН удивился «экономии» средств при строительстве ВПП-3.

СМИ сообщили о подготовке поправок к госпрограмме «Развитие транспортной системы», согласно которым сэкономленные средства от строительства новой взлётно-посадочной полосы в Шереметьево (1,2 миллиарда рублей) и развития инфраструктуры в Домодедово (600 миллионов рублей) будут направлены на реконструкцию аэродромов в Норильске и Челябинске. Соответствующий документ подготовили в Минтрансе, сообщает «Парламентская газета». В то же время на официальном сайте правовой информации такой документ обнаружить не удалось.

Более того, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что аэропорт Шереметьево, напротив, попросил дополнительный миллиард.

«Я не знаю, о каких сэкономленных средствах идёт речь. Ведь какая экономия? Шереметьево запросило дополнительно 1 миллиард на строительство третьей ВПП. И государство даёт им этот миллиард. Мы ещё три года назад перед строительством говорили, что это обойдётся в дорогую “копеечку” и они подготовили материал безграмотно и не предусмотрели, что мы указывали перенос газовой большой магистрали и перенос нескольких дачных посёлков, маленьких городков. Сейчас всё это всплыло, и государство даёт ещё миллиард. И вдруг говорят, что экономия», - возмутился собеседник НСН.

По словам Олега Смирнова, если в проекте действительно обнаружили экономию в размере 1,2 миллиарда, то эти деньги нужно направить на строительство ВПП и отказаться от госденег.

«Третью ВПП должны были закончить к чемпионату мира по футболу, а её не закончили, потому что кончились деньги и работы остановились. Чтобы закончить то, что начали, необходим ещё один миллиард. Может, по каким-то статьям особым удалось сэкономить. Значит, эти статьи надо переправить на строительство третьей ВПП, а не просить у государства дополнительный миллиард», - заключил в эфире НСН Смирнов.

В Минтрансе на просьбу НСН подтвердить или опровергнуть подготовку поправок на момент написания материала не ответили.

Напомним, решение о строительстве ВПП-3 в Шереметьево было принято в 2009 году. Взлётно-посадочную полосу должны были построить ещё к чемпионату мира по футболу, однако в 2016 году аэропорт заявил о недостатке денег. В конце июля 2018 года стало известно, что ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» планирует выделить для Шереметьево ещё 972 миллиона рублей.