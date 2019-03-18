Продажу пива в ночное время будут контролировать через штрихкод

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН предположил, как информация с касс будет поступать в ЕГАИС.

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов поручил Росалкогольрегулированию (РАР) и Минфину усилить контроль за продажей пива в ночное время. Министр предложил обязать магазины вносить информацию о продаже слабоалкогольного напитка в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС), как и сведения о крепких напитках. Проекты нормативных актов должны быть внесены в правительство до 1 августа 2019 года.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН выразил сомнение, что инициатива может быть реализована в ближайшее время и каким образом это будет осуществлено. Со ссылкой на производителей пива, он предположил, что информация в ЕГАИС будет передаваться посредством штрихкода.

«Даже не знаю, что сказать, потому что я ничего не понял из этого. А как? То есть кассы магазина должны отправлять какую-то информацию в ФНС и в РАР, ЕГАИС. На сегодняшний день это невозможно. Мне сегодня пивовары подсказали, что решается вопрос о том, что штрихкод может стать основой. Как с помощью него можно будет индивидуально отслеживать каждую единицу товара, я не понимаю. Пивовары поддерживают. Сегодня есть контроль за производством пива, а дальше на этапе розницы какие-то объемы теряются, чтобы усилить контроль именно за розничной продажей пива, нужна система», - сказал Дробиз.

Сейчас в ЕГАИС вносится информация исключительно о поступлении пива в магазин. Новые меры призваны помочь бороться с продажами в ночное время и с оборотом контрафакта. Силуанов также поручил составить реестр производителей пива как альтернативу лицензированию. Предполагается, что отсутствие регистрации в реестре будет караться административной и уголовной ответственностью.