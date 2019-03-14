Эксперт: Минздрав не разрешает продажу алкоголя онлайн из-за вредности

Онлайн-ритейлеры выступили с предложением продавать алкоголь в интернете от двух тысяч рублей. Как сообщил «РИА Новости» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, такая мера должна развеять опасения о том, что покупателями онлайн-магазинов будут «маргиналы», а не «приличные люди». Скоролов добавил, что у Минздрава есть много замечаний к законопроекту о продаже спиртного через интернет-магазины. По его словам, в ведомстве считают, что доступ к алкоголю через интернет приведет к тому, что «население начнет спиваться».
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил в эфире НСН, что Минздрав не принимает предложение онлайн-ритейлеров чисто из вредности (слушайте аудио).
Напомним, что схему продажи алкоголя через интернет-магазины ритейлеры вместе с участниками рынка спиртного разработали еще в конце 2016 года. Планировалось разрешить онлайн-торговлю с января 2019 года, однако документ не был согласован к этому сроку.