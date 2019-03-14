Эксперт: Минздрав не разрешает продажу алкоголя онлайн из-за вредности

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя рассказал НСН, почему население не сопьется в случае онлайн-продаж спиртного.

Онлайн-ритейлеры выступили с предложением продавать алкоголь в интернете от двух тысяч рублей. Как сообщил «РИА Новости» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, такая мера должна развеять опасения о том, что покупателями онлайн-магазинов будут «маргиналы», а не «приличные люди». Скоролов добавил, что у Минздрава есть много замечаний к законопроекту о продаже спиртного через интернет-магазины. По его словам, в ведомстве считают, что доступ к алкоголю через интернет приведет к тому, что «население начнет спиваться».

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил в эфире НСН, что Минздрав не принимает предложение онлайн-ритейлеров чисто из вредности (слушайте аудио).

«Никто не будет в интернете покупать продукцию в принципе дешевле 500 рублей. По одной простой причине – продукт, который ты купишь за 500, с учетом доставки будет стоить, наверное, под рублей 900, не меньше. Даже если не примут решение про две тысячи, все равно будет продаваться только дорогая продукция. Никто там пива покупать не будет, естественно. Там будут покупать в основном дорогое вино и дорогой крепкий алкоголь, когда его разрешат. Минздрав сегодня исключительно из вредности не пропускает этот законопроект. Там все учтено: и возможность проверки возраста, и форма платежа. Если говорить об отсечке в две тысячи рублей, интернет-ритейлеры пробуют, по крайней мере, убедить, что надо начать хотя бы с чего-то, пусть с такой продукции, с дорогой продукции», — сказал он.Напомним, что схему продажи алкоголя через интернет-магазины ритейлеры вместе с участниками рынка спиртного разработали еще в конце 2016 года. Планировалось разрешить онлайн-торговлю с января 2019 года, однако документ не был согласован к этому сроку.