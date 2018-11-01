Психиатр рассказал, какая помощь понадобится изнасилованной девушке-дознавателю

ФОТО: flickr.com

Врач-психиатр объяснил НСН, от каких факторов зависит выздоровление пострадавшей от изнасилования.

С девушкой-дознавателем уфимского районного отделения полиции, подвергшейся групповому изнасилованию коллегами, работают психологи. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

Врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ НМИЦ ПН имени В. П. Сербского Лев Пережогин в эфире НСН заявил, что после такого тяжёлого потрясения оказать помощь пострадавшей может только врач.

«Здесь речь идёт не о помощи психолога, а о помощи врача, потому что у потерпевших возникает аффективно-шоковая реакция. А потом это может, в свою очередь, трансформироваться во что-то другое: как правило, речь идёт о психических расстройствах. Таких как острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство. Это область работы доктора, психолог этим не занимается в силу некомпетентности», — объяснил Пережогин.

По его словам, на восстановление девушке может потребоваться по меньшей мере несколько недель. Скорость выздоровления будет варьироваться в зависимости от обстановки вокруг пострадавшей. Повышенное внимание посторонних ей может только навредить, заключил психиатр.

«Второе, по срокам. Тут всё зависит от личности пострадавшей. При оптимистичном развитии событий речь идёт о нескольких неделях. При пессимистичном — это может оставить след на всю жизнь, она будет нуждаться в постоянной помощи специалистов. Это очень индивидуально. В том числе хронизации подобных состояний способствует повышенное внимание со стороны прессы. Если её будут осаждать журналисты, да каждый будет заставлять вспоминать, что она пережила, ей это шансов на улучшение здоровья в ближайшее время не добавит. Дача показаний тоже очень негативная составляющая, но этого, по крайней мере, требует закон. А бывает нездоровый интерес со стороны сослуживцев, прессы», — отметил собеседник НСН.

Инцидент произошёл в ночь на 30 октября. Трое сотрудников полиции распивали спиртное в кабинете после службы, один из них позвал 23-летнюю девушку-дознавателя зайти. Выйти из кабинета она смогла только утром, после чего написала заявление об изнасиловании. В преступлении подозреваются начальник пострадавшей — 34-летний майор, а также два подполковника — 51-летний начальник УВД по Уфимскому району и 50-летний глава УВД Кармаскалинского района. Позже стало известно, что пострадавшая является дочерью начальника силового подразделения МВД по Башкирии. На сайте МВД по Башкортостану сообщается, что принято решение об увольнении сотрудников МВД, подозреваемых в причастности к преступлению.