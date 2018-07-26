Пригожин напомнил Маликову, чем оборачиваются неудачные шутки

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер в эфире НСН высказал мнение, что Дмитрий Маликов неудачно пошутил «про геев и евреев».

Пост российского певца Дмитрия Маликова в Twitter о том, как достичь успеха в шоу-бизнесе, вызвал недоумение поклонников. По его мнению, для этого необходимо быть либо гомосексуалистом, либо евреем, а лучше совместить и то, и другое. Певец посетовал, что не может себя причислить к этим группам людей, добавив в конце сообщения плачущий смайл. Позже, после попыток объяснить свои слова возмущённым подписчикам, он удалил сообщение.

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН призвал не акцентировать на этом внимание, а также объяснил поведение коллеги неудачной попыткой пошутить. Однако не преминул напомнить о том, какие последствия для знаменитостей имели в истории подобные шутки.

«Во-первых, это старая шутка. Я очень люблю Диму, его семью, у нас прекрасные отношения, я думаю, что он просто неудачно пошутил. Он не ожидал такой реакции. Потому что вспомните Джона Гальяно — он гей, но оскорбил евреев. Чем всё закончилось для него? Ущербом карьере, по сути. Он принёс свои извинения. Я бы не стал акцентировать внимание на этом поступке Димы, он очень хороший человек, и я думаю, что никакого злого умысла в этом не было», — заметил Пригожин.

Однако он отметил, что его удивляют крайности в отечественном шоу-бизнесе, где до сих пор, несмотря на изменяющиеся условия, бытует мнение о том, что успеха легко достигают лишь представители определённых категорий.

«В шоу-бизнесе существуют люди разных вероисповеданий, национальностей. Сейчас там евреев гораздо меньше, чем было. Пробиваются люди с кличками даже, без имён и без фамилий. Когда человек раскручивается, там же не звучит фамилия — “господин Рубинштейн”, например. У всех национальностей есть разные истории. Тут вопрос не в принадлежности, всё зависит от того, какой у тебя материал. Трудности в шоу-бизнесе есть. И меня удивляет, что у нас такие крайности — делят по категориям, по возрасту. Музыканта, мне кажется, надо уважать за его творчество. Паскудное слово “формат” меня просто убивает», — признался продюсер.

Напомним, скандал вокруг модельера дома моды Christian Dior Джона Гальяно, который вспомнил Иосиф Пригожин, развернулся во Франции в 2011 году. Тогда суд признал дизайнера виновным в антисемитском поведении за ряд публичных высказываний в адрес пары в парижском кафе. Ему был выписан штраф в шесть тысяч евро, но главным наказанием стало увольнение из дома моды Dior.