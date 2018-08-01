Правозащитник подтвердил наличие камеры пыток во владимирском СИЗО

Валентин Богдан в эфире НСН сообщил о большом количестве жалоб, поступающих от осужденных и адвокатов на действия сотрудников исправительного учреждения.

Во владимирском СИЗО прокуроры обнаружили пыточную камеру. Возбуждены уголовные дела о превышении сотрудниками регионального управления ФСИН должностных полномочий. Суд установил, что долгое время в одной из камер СИЗО № 1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные, которые с целью склонения находящихся под стражей лиц к самооговору применяли в отношении последних физическое и психологическое насилие.

Юрист фонда «В защиту прав заключенных» Валентин Богдан рассказал НСН, что в этом учреждении сотрудники производят незаконные действия с давних пор.

«Это происходит еще со времен развитого социализма в нашей стране, это печально, но это факт. Более того, в данной тюрьме есть все предпосылки для этого. Например, адвокаты уже неоднократно подавали жалобу на то, что невозможно посетить своих подопечных, потому как там всего несколько кабинетов, которые постоянно заняты следователями, можно разговаривать только через стекло, то есть там целая куча ограничений, которые редко где увидишь. Несмотря на то, что многие судебные процессы выиграны правозащитниками, которых не пропускали в учреждение для оказания юридической помощи, воз и ныне там. Закрытость системы – предпосылка к тому, чтобы можно было творить все, что угодно. В данном случае Владимирский Централ этим особо отличается. Оттуда много поступает жалоб от самих осужденных, от адвокатов, от родственников, которые не знают, как помочь, как спасти своих людей», - добавил он.

Собеседникпояснил, что для выбивания признаний у обвиняемых привлекаются лица из числа таких же осужденных.

«Тюрьма – это исправительное учреждение с особым режимом. И в каждой колонии существует такое понятие как «услуги активистов». Это те же самые осужденные, которые за различные поблажки от администрации готовы выполнять все негодяйские функции. Избивать, склонять людей делать явки с повинной. Признания выбиваются насильственным путем. Следователи закрывают глаза на возможные правонарушения, а зачастую даже преступления с использованием служебного положения», - заявил он.

О «пыточном конвейере» в учреждениях ФСИН России вновь заговорили после скандала в ярославской колонии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении сотрудниками должностных полномочий. В конце июлястало известно об еще двух делах об издевательствах сотрудников ФСИН над заключенными — в брянской и калининградской колониях.