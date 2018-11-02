«Насилию.нет»: Нужен закон, который позволит увидеть масштабы бедствия

Директор Центра по борьбе с домашним насилием на пресс-конференции НСН заявила, что государство не защищает своих граждан.

В «Национальной Службе Новостей» проходит пресс-конференция НСН на тему: «Год безнаказанности: К чему привела декриминализация домашнего насилия?». Участники пресс-конференции предоставят актуальную статистику по фактам домашнего насилия за период текущего года, расскажут как не стать жертвой подобных происшествий, а также предложат необходимые для решения проблемы меры.

Директор Центра «Насилию.нет» Анна Ривина заявила в эфире НСН, что из-за декриминализации домашнего насилия невозможно проанализировать проблему и собрать статистику.

«Мы видели доклад Human Rights Watch, которые занимаются расследованием и документированием нарушений прав человека. Для нас это очень важный документ. Наконец-то написали, как обстоят дела в российском обществе. До принятия закона было сложно с тем, как решать подобные конфликты, то сейчас объявили декриминализацию, и проблемы как бы не стало. Но это не так. Мы не говорим о бытовых конфликтах, ссорах, когда супруги выясняют отношения. Мы говорим о покушении на жизнь и о пытках. Государство не защищает своих граждан. Важно, чтобы в обществе менялось отношение к проблеме. У нас нет статистики, в отсутствии четких цифр нам нужен закон, который бы позволил увидеть масштабы бедствия», - заявила она.

Международная организация Human Rights Watch, занимающаяся расследованием и документированием нарушений прав человека, опубликовала доклад «Я могу тебя убить, и никто меня не остановит», раскрывающий проблему домашнего насилия в России. В документе говорится об исключительно негативных последствиях декриминализации семейных побоев. Кроме того, по актуальным данным опросов Росстата, от домашнего насилия в России за год страдают около 16 миллионов женщин, и лишь 10 % из них обращаются за помощью в правоохранительные органы. По данным верховного суда, с момента декриминализации побоев, административное наказание понесло чуть больше 100 тысяч человек, большинство из которых были лишь оштрафованы, при этом сумму штрафа они, скорее всего, выплачивали из семейного бюджета.