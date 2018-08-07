Право на встречку. Депутаты решили смягчить наказание за нарушение ПДД

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В эфире НСН Ярослав Нилов рассказал о послаблениях для водителей в новом законопроекте, который депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму.

Наказание для водителей за выезд на встречную полосу могут смягчить. Послабления в законодательство предложили внести депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Борис Пайкин и Ярослав Нилов, сообщает ТАСС. Парламентарии подготовили проект закона, где за первый выезд на встречку вместо лишения прав предусмотрен штраф.



В эфире НСН один из авторов законодательной инициативы, депутат Ярослав Нилов пояснил, что смягчить наказание нужно для тех водителей, которые нарушили правила разметки, не создав при этом опасности остальным участникам дорожного движения.

Депутат напомнил, что действующие сегодня нормы подразумевают за первый выезд на встречку штраф 5 тысяч или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, а за повторное нарушение – лишение на год.

«Практика показывает, что выезд на встречку бывает разный. Одно дело, когда для совершения обгона автомобиль выезжает на встречную полосу, создавая серьезные препятствия. За такое нарушение надо привлекать к серьезной ответственности. Но порой водители попадают в разные неприятные ситуации, связанные с тем, что знаки противоречат разметке, разметка не видна из-за погодных условий или ее вообще не нанесли. Бывают случаи, когда при повороте налево на перекрестке, не представляя никакой опасности, машина въезжает задним колесом на встречную полосу. Водитель становится без вины виноватым, его привлекают к ответственности, лишая права управления транспортным средством. Анализируя все эти случаи, были предложены поправки, чтобы за первый случай выезда на полосу встречного движения был только штраф 5 тысяч рублей, а за повторный – только лишение права управлением транспортным средством от 2 месяцев до года по решению суда. Тогда будет возможность дифференцированного подхода», – пояснил автор законопроекта.

Ранее правительство сообщило, что усилит ответственность водителей за нарушение ПДД. Количество аварийно-опасных участков , согласно майскому указу президента РФ, предстоит снизить в два раза, а смертность в результате ДТП - практически до нуля к 2030 году, пишут «Известия».