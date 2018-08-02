«Гильдия автошкол»: Мы готовим не водителей, а парковщиков

Сергей Лобарев в эфире НСН рассказал о проблемах современной автошколы.

МВД предложило изменить требования к экзамену на водительские права. Это, в частности, предусматривает обязательную аудио- и видеорегистрацию во время теоретических экзаменов и предполагает снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях. Кроме того, документ конкретизирует минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для тех, кто не сдал экзамен в первый раз.

Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев в эфире НСН отметил положительную сторону нововведений, но вместе с тем обратил внимание и на некоторые недоработки законопроекта.

«Профессиональное сообщество «Гильдия автошкол» с удовлетворением воспринимает нововведения. Действительно, необходимо объективно осуществлять приемы экзаменов, и наличие камер, особенно при экзамене на знание ПДД, снизит коррупционную составляющую. Нас беспокоит другой пункт – выполнение упражнений во время проезда по городу или практика вождения в реальных дорожных условиях. Как там инспектор экзаменатор сможет правильно оценить готовность выпускника автошколы к участию в дорожном движении? Если сейчас на площадке определены размеры, стандарты, и представители автошкол смогут посмотреть, чтобы не сдвинули стойку, что есть возможность выполнить упражнение, то в реальных условиях допускаем, что экзаменатор может дать команду развернуться, а по техническим параметрам автомобили или большегрузный транспорт просто не сможет по геометрии выполнить упражнение. Вот здесь возможны коррумпирующие составляющие. И пока представители ГИБДД не встретятся с представителями автошкол, спорные вопросы никуда не исчезнут. А они пока что встречаются с блогерами, с редакторами глянцевых журналов, но не с руководством автошкол», - добавил он.

Собеседник НСН заявил о недостаточном объеме практических занятий в автошколах.

«То, что теперь не запрещается учебное вождение на магистралях, тоже отрадно. Уже года три мы пишем об этом, Россия - единственная страна в Европе, где учебное вождение запрещено в реальных условиях. В Германии нужно в обязательном порядке проезжать 120 минут на городской магистрали, а у нас запрещено, так когда же учиться? Человек завтра может получить права, а мы с ним ездим по учебным площадкам, где скорость 20-30 км/ч. Представители иностранных компаний называют наших водителей "парковщиками". Мол, парковаться умеют, а в реальных условиях ездить не умеют. Не умеют создавать безаварийное пространство на скорости, маневрировать, прогнозировать. Ведь то, с какого раза человек заехал в гараж, не влияет на безопасность дорожного движения. Нонсенс, что всего 17 процентов реального времени обучения кандидатов мы посвящаем вождению в реальных условиях. Остальное все на закрытых площадках, где нет людей. Мы выпускаем теоретиков, которые умеют думать, но не умеют двигаться», - заключил он.

Ранее сообщалось, что ГИБДД намерена серьезно усилить надзор за работой автошкол. В частности, в случае превышения планов по выпуску обучающихся Госавтоинспекция отзовет ранее выданные документы, необходимые для обучения, пишет «Коммерсант».







