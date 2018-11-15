«Право на оружие»: Доверить ружье 18-летнему парню не страшно

В эфире НСН почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков выступил против инициативы повышения до 21 года возраста для приобретения оружия.

В России предложили повысить до 21 года возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия. С инициативой выступили депутаты Госдумы и Росгвардия, сообщает «Интерфакс». В нижней палате парламента не исключают, что предложение может быть оформлено в законопроект, который рассмотрят в первом чтении до конца этого года.



Бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков считает, что увеличение возраста для приобретения оружия спровоцирует протест в обществе (слушайте аудио).

«Я категорически против данного решения. Мы заработаем негатив от населения. В армию идти в 18 лет можно и дают парням и девушкам все виды оружия для того, чтобы стреляли, участвовали сражениях, защищали нашу Родину. А на гражданке чтобы парень 18 лет приобрел охотничье ружье и со своим отцом и друзьями пошел на охоту, получается, запрещено.Тогда это нарушение конституционных прав граждан. 18 лет – тот возраст, когда гражданин РФ имеет полное моральное и физическое право отвечать за свои поступки»,- подчеркнул представитель движения.

Напомним, усилить контроль за обращением оружия потребовал Владимир Путин после трагического инцидента со стрельбой в керченском колледже, жертвами которой стали 20 человек. Тогда студент пришел с оружием в учебное заведение, открыл огонь по людям и затем покончил с собой.