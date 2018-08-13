Право на колбасу. Мясники против запрета Милонова на название продукта

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В эфире НСН Алексей Горбатов, вместо замены названия для колбасы, предложил добавить информацию о содержании мяса на этикетку.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить называть колбасой продукцию, в которой содержится менее 50 процентов настоящего мяса. Таким продуктам парламентарий предлагает название «имитация колбасного изделия». Соответствующее предложение Милонов уже направил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

В эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов, главный редактор журнала «Мясная индустрия» Алексей Горбатов предложил вместо замены названия указывать на этикетках процентное содержание мяса в колбасах.

«Я бы все-таки называл это колбасой, но дал бы некоторую градацию на этикетке, чтобы люди видели, сколько мяса содержится в ней. Нужно указывать крупным шрифтом, не три миллиметра, как у нас регламентируется, а чтобы это было миллиметров пять-шесть, чтобы каждый мог прочитать. Это такая же колбаса, в принципе, но с меньшим содержанием мяса», - отметил эксперт.

Низкое содержание мяса, по словам Алексея Горбатова, характерно для всех видов дешевых колбас. «Это все, что дешевле 300 рублей. Сети сейчас диктуют свое, поэтому на рынке много дешевых колбас, где маленькое содержание мяса, чтобы каждый человек мог позволить себе что-нибудь», - уточнил собеседник НСН.

Отметим, что Виталий Милонов также предлагает называть ненатуральные соки и лимонады химически-синтезированными напитками, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мясные продукты и полуфабрикаты в России могут подорожать на 5-12 процентов из-за роста оптовых цен на мясо. Кроме того,о в России могут принять закон, посвящённый регулированию деятельности отечественных производителей органических продуктов, отмечает RT.