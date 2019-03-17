Познер не поддерживает видеоцензуру

Телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН оценил удаление видеоконтента со стрельбой в Новой Зеландии из Facebook с позиции свободы слова.

Социальная сеть Facebook удалила 1,5 миллиона видеоматериалов со стрельбой в городе Крайстчёрче в Новой Зеландии. Об этом заявила представитель компании в стране Мия Гарлик, сообщает РИА Новости.

«В первые 24 часа мы удалили 1,5 миллионов записей атаки по всему миру, из которых 1,2 миллиона были блокированы при загрузке», - сказано в Twitter пресс-службы .

Гарлик также заявила, что Facebook продолжит эту работу, чтобы исключить доступ даже к отредактированному контенту.

Известный телеведущий Владимир Познер прокомментировал НСН решение руководства социальной сети Facebook удалять агрессивный контент из Новой Зеландии с позиции свободы информации.

«Действия Facebook правомерны в том смысле, что не противоречат никаким законам. Если бы это были официальные средства массовой информации, было бы другое дело. Закон о СМИ ни в какой стране на соцсети не распространяется. Но, по моему мнению, они и не станут СМИ. Почему? Потому что, за то, что там печатается, кем бы это ни публиковалось, никто не несет никакой ответственности, точные данные или не точные, соблюдается закон или не соблюдается. Пока социальные сети, «YouTube», всевозможные блоги не будут приравнены к средствам массовой информации, подобные действия возможны и формально не являются нарушением свободы слова», - отметил Познер.

Он также заявил о своем личном отношении к действиям социальной сети по удалению видео со стрельбой в Новой Зеландии.

«Я не могу сказать, что я поддерживаю такие действия Facebook. Но иногда, к сожалению, и нередко, то, что встречается в Facebook в частности, выходит за грань свободы слова», - считает телеведущий.

Ранее глава международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в беседе с НСН заявил, что даже для западной журналистики, которая является флагманом свободы слова, закон о «Fake news» - новое понятие.

