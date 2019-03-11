Постимся постом приятным. Диетолог о рационе во время Великого поста

Диетолог рассказала НСН, какие продукты нужно выбирать для постного стола и призвала не забывать о духовной составляющей Великого поста.

Православные христиане вступили в самый строгий и долгий из многодневных постов - в Великий пост. Он был установлен в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру - в Лазареву субботу.

в эфирепризвала помнить о духовной составляющей поста, а уже во вторую очередь думать о пище телесной.

«Немало людей, которые ждут наступление поста. Они покупают в монастырской лавке огромное количество постных десертов, булочек, другую выпечку и пресыщаются такими блюдами. Но пост это не только ограничения в пище скоромной, но и ограничение в объёмах принимаемой пищи, отказ от сладкого, вкусного, алкогольных напитках. Это аскетизм, на который человек идет, получив благословление у священника. Это первые шаги в познании себя, освобождении страстей или пристрастий»,- считает Королева.

Диетолог при этом акцентировала внимание, что воздержание от скоромной пищи должно проходить, сообразуясь с состоянием здоровья постящегося.

«Если есть какие-то отклонения в работе желудочно-кишечного тракта, проблемы с метаболизмом, нужно это все обсуждать со священником. Пост в этом случае будет, но он будет мягче, с минимальными ограничениями. Человек во время поста должен использовать сбалансированную пищу, насыщенную жирами, белками и углеводами. Но белки будут исключительно растительного происхождения. Их источником являются бобовые, грибы, авокадо. И если белок не будет поступать в организм, то состояние человека будет оставлять желать лучшего, учитывая весну, сниженный иммунитет, высокую тенденцию к росту заболеваемости», - пояснилаМаргарита Королева.

Специалист отрасли уточнила, что в пище должно быть достаточное количество растительных волокон, чтобы человек получал достаточное количество витаминов, минералов, ферментов. Все это будет поддерживать не только нормальную работу кишечника, способствовать уменьшению уровня сахара в крови, уровня холестерина.

«Человек с растительной пищей будет не только получать необходимые элементы для нормальной работы организма, но и поможет человеку перестроиться от напряженной работы по перевариванию жирной, тяжелой, сладкой пищи. Это повод для духовного роста и самосовершенствования», - резюмировала диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

в преддверие Великого поста написал на своей странице в Facebook, для чего нужно воздерживаться от скоромной пищи и что на самом деле важнее православным христианам.

«Нужно помнить, что пост — это время молитвы, и если ты считаешь себя православным христианином, надо поисповедаться и причаститься Святых Таин. Также это время себя спросить: правильный ли у тебя образ Бога? Очень часто люди свой образ Бога берут из популярных штампов западного происхождения — из Толкиена, Льюиса и даже из католических и протестантских агиток. Нужно помнить, что Бог - это одновременно и милостивый Отец, и грозный Судия, отмщающий делающим зло. Это не месть в нашем понимании, это назидание, но оно может происходить и через бедствия. Об этом важно обязательно помнить», - поделился своими размышлениями клирик РПЦ.В свою очередь,призвал на период Великого поста отказаться от излишеств и злоупотреблений — в том числе в использовании современных технологий. А это значит перестать «зависать» в соцсеятх и мессенджерах. Отец Велибор напомнил, что Великий пост — время поразмышлять о достоинствах и недостатках, хороших и плохих сторонах вещей и событий, в том числе информационных технологий.

Добавим, по православным канонам Великий пост делится на шесть недель, называемых Четыредесятница, и Страстную неделю (седмицу). Четыредесятница установлена в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Пасха в этом году будет отмечаться 28 апреля.