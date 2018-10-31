Политолог: Высокие цены на газ не заставят украинцев протестовать

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, чем обернется для украинцев повышение цен на газ.

В пресс-службе «Нафтогаза» сообщили о повышении тарифов на газ для населения. Так, стоимость природного газа с 1 ноября 8,5 тыс. грн. (около $300) за тысячу кубометров. Отмечается, что такие расценки будут действовать до 30 апреля 2019 года. Это будет первый из трех планируемых этапов повышения цен, планируемых правительством Украины.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что повышение цен на газ не заставит людей выйти на демонстрации, так как сегодня власти жестко подавят любой протест (слушайте аудио).

«Можно говорить о том, что, скорее всего, значительная часть их счетов будет неоплаченная, будет расти задолженность перед коммунальными службами, перед поставщиками газа. Но я не уверен, что население массово выйдет на акции протеста. Их сразу же назовут агентами Кремля. Будут применены жестокие репрессивные меры против возможных таких выступлений. Сейчас там такая демократия, что на улицу выйти с реальным поводом для возмущения проблематично. Можно остаться калекой после таких выходов», — рассказал Дудчак.

Напомним, повышение цен на газ — одно из требований Международного валютного фонда (МВФ), который с 2015 года оказывает Украине финансовую помощь. Теперь, благодаря нововведениям, Киев получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд.