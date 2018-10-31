Счастливый шок. Как моряки «Норда» в Крым возвращались

Российские моряки вернулись на родину, их обменяли на граждан Украины, задержанных из-за браконьерства.

Экипаж задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» вернулся в Крым 30 октября. Об этом рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов. Он уточнил, что граждан РФ обменяли на членов экипажа украинского сейнера ЯМК-0041, которых ранее задержали из-за браконьерства у берегов полуострова.

В свою очередь, Татьяна Москалькова рассказала, как себя чувствуют моряки. «Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства, у них была постоянная мобильная связь», - цитируют слова омбудсмена по правам человека РИА Новости.

Однако командир экипажа всё ещё остаётся на Украине. Его также могут обменять на капитана ЯМК-0041. Как уточнила Москалькова, этот вопрос на данный момент прорабатывается, поскольку связан с уголовными делами.

Ранеев эфире предлагал свой способ возвращения моряков на родину.

«Один из способов надавить на Украину – затянуть оформление документов с тем, чтобы украинские суда, выходящие из Мариуполя, либо очень долго оформляли документы, либо потеряли возможность проплывать в Керченском проливе», - считал Царёв.

В свою очередь, Почетный адвокат России Людмила Айвар в эфире НСН и вовсе предположила, что экипаж «Норда» станет «разменной монетой» в политической игре.

«Полагаю, что весь вопрос будет решаться на другом – международном – уровне. Но тут может быть такая ситуация, когда моряки станут разменной монетой в неких политических игрищах. Когда людей просто удержат и запретят им, как гражданам Украины, покидать территорию страны», - отметила адвокат.

Напомним, судно «Норд» было задержано в Азовском море 25 марта. На тот момент на борту находились 10 членов экипажа. Двое из них вернулись домой через Белоруссию. В то же время капитана рыболовецкого судна обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё с целью причинения вреда интересам государства». Если его не удастся освободить, ему грозит до 5 лет лишения свободы.