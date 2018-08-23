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Общество

Политолог: Сейчас Путину нечего смягчать в пенсионной реформе

23 Августа 2018 в 16:57
Политолог: Сейчас Путину нечего смягчать в пенсионной реформе
ФОТО: Владимир Путин // Kremlin.ru

Директор Института политической социологии предложил НСН два сценария вмешательства президента в реформирование пенсионного законодательства.

Президент России Владимир Путин может высказать своё видение пенсионной реформы, если посчитает нужным. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что российский лидер в скором времени объявит о смягчении реформы, касающейся изменения возраста выхода на пенсию, пишет ТАСС.

«Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», — уклончиво ответил Песков.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире НСН описал два сценария развития событий. Однако, по его мнению, вряд ли можно ожидать вмешательства Путина прямо сейчас.

«На самом деле, пока нечего смягчать. Потому что есть только предложения, и прошла только половина срока, который отпущен Госдуме на обсуждение законопроекта в первом чтении, чтобы перейти во второе. Только прошли слушания, и ещё не понятно, какие контуры будут у данного закона. Понятно, что изменения назрели, это и на слушаниях подчёркивалось. Что они неизбежны, что невозможно оставлять такой багаж нерешённых вопросов следующему поколению и откладывать на 5-10 лет. Но вариантов пока много. Президент может вмешаться, а может, не вмешиваясь, дать соответствующие коррективы и запросить у тех, кто продвигает изменения в пенсионном законодательстве, вариативность этих изменений. Не обязательно президент внесёт поправки, возможно, он обяжет внести их тех, кто выступил авторами закона», — предположил Смирнов.

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Напомним, информация о скором вмешательстве главы государства в обсуждение пенсионной реформы появилась у издания «Проект». Ссылаясь на источники в Кремле, оно утверждало, что изначально заявление президента было запланировано на осень, однако в связи с ростом общественного напряжения, было решено поторопить события. Владимир Путин может предложить снизить возраст выхода на пенсию женщин с 63 до 60 лет, а также прописать в законе особые условия для многодетных матерей, отмечает «Свободная пресса». Подчёркивается, что все позитивные идеи по поводу пенсионной реформы должны будут исходить от главы государства лично.


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