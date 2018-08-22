«Подсластить пилюлю». Депутаты отказываются от пенсионных льгот

Парламентарии Госдумы могут отказаться от привилегий из-за пенсионной реформы.

Состоявшиеся на этой неделе расширенные парламентские слушания в связи с проектом закона о пенсионной реформы показали в числе прочего, что изменения в этой сфере неизбежны. Внесенный в Госдуму правительственный законопроект со всей очевидностью будет принят, и его ключевые положения, как, например, повышение возраста выхода на пенсию по схеме 63-65, вряд ли претерпят сколько-нибудь существенные изменения. Безусловно, ко второму чтению он обрастет кучей поправок, призванных как-то смягчить планируемые изменения, а то и вовсе «подсластить пилюлю».

Одно из таких предложений форму поправки к законопроекту еще не обрело, но внимание снискало. Речь – о предложении отказаться от пенсионных льгот депутатам и членам Совета Федерации. Его озвучил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак: начать с себя и законодательно закрепить начисление пенсий депутатов и сенаторов так же, как и обычным гражданам, было бы справедливо, - заявил партийный руководитель. По нынешнему законодательству, если депутат или сенатор проработал в этом статусе более пяти лет, то пенсия составит 55% от оклада, если больше 10 лет — 75% оклада. Согласно недавно обнародованной информации, эти суммы составляют 46 и 63 тысячи рублей.



Инициатива, широко растиражированная СМИ, стала, вероятно, несколько неожиданной для законодательного корпуса. Далеко не все из тех парламентариев, к кому НСН обратилась за комментариями, оказались готовы к ее обсуждению. Хотя идея, пусть и не помогающая изыскать значительные средства для Пенсионного фонда, безусловно, значимая с точки зрения социальной справедливости. Это подтвердила в интервью НСН и депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.



«Нужно успокоить людей. Это один из нюансов: все же начинают говорить, что депутаты, конечно, себе все сохранили, а нам кардинально пытаются изменить систему, к которой мы привыкли, которую мы ожидали. А себе ничего не меняют! Несомненно, что в этой ситуации депутаты могут отказаться (от надбавок - НСН) и сказать, что мы себе тоже меняем, что мы видим, что людей не устраивает, что себе – ничего, а нам – все поменять», - отметила Журова



Некоторые, правда, не под запись, говорили, что далеко не все депутаты – хорошо обеспеченные люди, пришедшие из бизнеса. Есть люди, у которых нет активов, недвижимости и так далее. Но им, как и другим россиянам, придется копить на старость. Если инициатива получит поддержку при обсуждении внутри самой «Единой России», дело останется за формальностями: у партийной фракции в парламенте подавляющее большинство.

